Conmoción en el tango por Guillermo Fernández y su análisis sobre Contursi: “Combo letal”

Guillermo Fernández analizó un emblemático tango de José María Contursi, grabado en 1941, con música de Mariano Mores.

Guillermo Fernández es uno de los referentes históricos del tango, gracias a una trayectoria que superó las seis décadas. Sin embargo, ahora también brilla fuera de los escenarios y aprovecha el alcance de las redes sociales para compartir sus reflexiones y pensamientos a partir de las letras de las canciones de la música popular rioplatense. “Culpa, remordimiento, un combo letal”, advirtió el compositor.

“En el tango ‘Grisel’, José María Contursi atraviesa una crisis existencial por consecuencia de la culpa que le despierta la conciencia dormida. ‘¿Qué será, Grisel de mí, se cumplió la ley de Dios? ¿Por qué sus culpas ya pagó? ¿Quién te hizo tanto daño?’”, comienza Guillermo Fernández, en un video que difundió desde su perfil de Instagram, y agregó: “Freud sostiene que la culpa es una voz muda, esa imposibilidad de conciliar la moral social con el deseo”.

“Si a partir de un acto realizamos un juicio moral de nuestra conducta y dictaminamos que hemos cometido un error. Deberíamos tener un castigo”, planteó el cantor de tango y siguió con su locución: “El remordimiento para Nietzsche es el miedo que provoca la culpa. Culpa, remordimiento, un combo letal”. “‘Qué ganas de llorar en esta tarde gris, en su repiquetear la lluvia habla de ti. Remordimiento de saber que por mi culpa nunca vida nunca te veré’”, cantó para vincular la reflexión con un emblemático tango de Contursi, grabado en 1941, con música de Mariano Mores.

“Por mi culpa, por mi culpa, por mi gravísima culpa. ‘Katunga’ Contursi es un especialista en despertar esa policía de la mente. El tipo es la brújula, a lo Schopenhauer, que te marca el camino a transitar. Y ahí sos vos, el encargado de solucionar ese conflicto. ‘Aquel que mira hacia fuera sueña, aquel que mira hacia dentro despierta’, decía Carl Jung”, indicó Fernández.

Guillermo Fernández continúa cantando y suma sus análisis de canciones en las redes sociales.

Además, el ícono del programa “Grandes Valores del Tango” remarcó: “Contursi entiende que ir a buscar ese dolor que provoca la oscuridad, integrarlo, sacarlo, airearlo, convivir con él es indispensable si ambicionás una vida más plena. Tenés opciones, mandarte un par de clona, scrolear boludeses practicando sexo salvaje onanista, encerrarte en un frasco viendo algún streaming jeropa o permitir que el dolor te acompañe, coexistir con él y arriesgarte al amor físico, ya obsoleto como el tango, ¿no? A ver, sin quedarte en el look melancólico, que lamento decirte es inherente a vos y no al tango”.

El consejo de Guillermo Fernández: "No te olvides"

Sin embargo, el músico aclara: “Eso sí, sin hacerte el garufa, banana, vociferando que la vida es una fiesta, caer a la milonga en cuanto empieza y decir, ‘Yo soy un rana fenomenal’. Prolongado letargo de lapso corto. El bien no se vuelve mejor por llevarlo al extremo, se vuelve peor y un pequeño mal se convierte en uno grande si es despreciado y reprimido”.

Del mismo modo, Guillermo Fernandez señaló: “Si haces dedo, el tango y Contursi te llevan, pero pará, pará. Dos cosas, no te olvides de bajarte, no te pases de pueblo y sé consciente que ese viaje introspectivo por la poesía tanguera requiere los tres elementos que Nietzsche introdujo: humildad, valor y honestidad”. “No te olvides que es uno el que busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Es uno el que sabe que la lucha es cruel y es mucha, y es uno el que lucha y se desangra por la fe que lo empecina”, concluyó.