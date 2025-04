Furor en el tango por lo que anunció Guillermo Fernández: "Carlos Gardel, Aníbal Troilo y Julio Sosa"

El famoso cantante de tango Guillermo Fernández encara un nuevo proyecto y sorprendió a todos con sus maestros artísticos.

El popular cantor Guillermo Fernández se refirió a su nuevo proyecto audiovisual donde analizará las letras de los tangos icónicos de la historia del género popular. Además de explicar el comienzo de la producción que estrenará en pocos días por YouTube, se refirió a los maestros que tuvo a lo largo de sus seis décadas de trayectoria. Desde Carlos Gardel, hasta Roberto “El Polaco” Goyeneche y un sitio especial para Aníbal Troilo.

“En una sesión de análisis con mi analista le dije que quería hacer un trabajo, una tesis, algo para salir en defensa del tango. Quería salir en defensa del tango porque te dicen que el tango es triste, que el tango es llorón, hay burlas de personajes caricaturescos. Yo dije, no puede ser esto”, detalló Guillermo Fernández en una entrevista con el Canal de la Ciudad.

Sin embargo, el referente del 2x4 aclaró su cambio de enfoque: “En un momento, el analista me dice: ‘No, no se preocupe, el tango no necesita que usted lo defienda’. Claro, yo me puse a pensar cómo yo voy a defender a Astor Piazzolla, a Homero Manzi, a Homero Espósito. Entonces empecé a escribir un trabajo acerca del tango que se llama ‘Introspección, el tango como vehículo’”.

“Es ir adentro de las canciones, de las letras, con el afán de ayudar a la transformación, pero vinculándolo con la filosofía y el psicoanálisis”, completó Fernández y consideró que: “La filosofía, el psicoanálisis, la fe, está todo muy unido. En el tango existe todo eso”.

En esa línea, el cantor mencionó: “Por ejemplo, Enrique Santos Discépolo en el año 1940 escribió: ‘La gente que es brutal cuando se ensaña, la gente que es feroz cuando hace mal, buscó para ser títeres en su guiñol, la imagen de tu amor y mi esperanza’. El tipo ya veía en el año 40 que la mirada de la gente modificaba el sujeto. Trece años después, en 1953, Lacan escribe ‘La mirada del otro’”.

Los históricos maestros del tango de Guillermo Fernández

Luego, en otro tramo de la nota, “Guillermito” hizo un repaso muy contundente: “Tuve un gran maestro que fue Aníbal Troilo. Él me decía ‘pibe no se canta de afuera para afuera, se canta de adentro para afuera’. Me decía que yo no tenía que exagerar nada, que me iba a diplomar de cantor de Tango el día que me parara en un escenario y sin ningún gesto y sin mover una mano simplemente cantando hiciera emocionar al público”.

Sin embargo, aclaró que su amor por la música popular del Río de la Plata nació mucho antes: “Mi primer gran maestro fue Carlos Gardel, porque cuando yo tenía 5 años un primo mío me regaló un longplay y ahí fue cuando yo dije ‘esto es lo mío, esto es lo que quiero’”. Pero no cerró su lista de referentes tangueros y sumó a dos históricos cantores del género.

Guillermo Fernández es uno de los íconos del tango y lleva más de 6 décadas brillando en los escenarios.

“Después otro gran maestro fue el Polaco Goyeneche y todos”, reconoció antes de mencionarlos: “Sin quererlo eran mis maestros. Desde Floreal Ruiz, Alberto Marino, Astor Piazzolla, Juan D’ Arienzo”. “Yo canté con D’Arienzo y con Piazzolla, o sea, tuve la suerte de tener un amplio espectro de músicos y de diferentes tipos de música”, destacó.

Del mismo modo, rememoró un momento muy especial que vivió con otro ídolo tanguero: “Cuando yo me fui a probar a Canal 7, tenía 7 años, me probó Pipo Mancera. Entonces yo canté un tango y Pipo dijo ‘ustedes están locos, cómo van a hacerle cantar a un nene de 7 años, un tema que dice el dolor de una de la pérdida de una mujer, esto no va’”. “Yo me puse a llorar, mi viejo estaba re enojado y aparece un tipo y me levanta en andas, me seca las lágrimas y me dice ‘Pibe no llores, vos sos un gran cantor de tango, yo te voy a ayudar, yo te voy a ayudar’. Ese tipo era Julio Sosa”.

“Al Polaco le diría ‘Gracias, de verdad, gracias por haberme a ver por haberme metido en el análisis de los textos de los tangos’. Eso lo empecé a hacer por él y es el trabajo que estoy haciendo. El día 6 de abril sale mi primer capítulo por YouTube, se llama ‘Introspección, el tango como vehículo’. Un trabajo que hice con todo el equipo de Felipe Pigna, un muy buen laburo y me llevó dos años de escritura y son 19 capítulos y el 6 de abril sale el primero”, cerró.