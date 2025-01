El famoso cantor de tango Guillermo Fernández explicó el significado del nuevo término político que se popularizó en Estados Unidos.

El famoso cantor de tango Guillermo Fernández brilla en cada presentación, como lo hace desde su debut en la televisión a los 7 años, pero ahora también aprovecha las redes sociales para manifestarse sobre la política. En esta ocasión lo hizo para explicar un término actual que suele criticar el presidente Javier Milei: “la cultura woke”. “Los totalitarismos más deplorables caen drásticamente y hacen mucho ruido”, aseguró el histórico artista de la música popular.

“El ‘wokismo’, término vapuleado por personajes siniestros, es señal de estar bien informado política y culturalmente. Es luchar contra los privilegios injustos, contra la violencia institucional”, comenzó Guillermo Fernández, en un video que publicó en su perfil de Instagram. Del mismo modo, en otra ocasión, citó un famoso tango de Carlos Gardel para remarcar un mensaje bien político.

En tanto, el compositor y productor tanguero explicó el significado de la palabra que se popularizó en Estados Unidos, en la campaña electoral del presidente Donald Trump. “El término ‘woke’ abraza intelectuales, artistas, científicos, sociólogos, defensores del cambio climático y todo aquel que defienda una distribución más justa”, consideró el cantor, de 68 años, que fue ícono del programa Grandes Valores del Tango.

“La cultura woke que propone la salida colectiva sobre el individualismo, el amor sobre el odio, la diversidad, plantea el arte, el deporte, la ciencia, la literatura, la música como contención de los pibes sobre la violencia policial”, sumó Fernández y remarcó que “el wokismo da voz a los desposeídos, no castiga el capital”. “Pero sí reclama justicia sobre la angustia desmedida”, completó.

Por otra parte, criticó a las “marionetas del poder” que siguen “agrandando las arcas de 200 personas que acumulan más que los 8.000 millones del resto”. “Si te percibís woke o progresista no te sientas agredido, cuando te violen algunos de estos psicóticos siniestros sentite honrado”, instó el artista y cerró su video: “La vida sigue, los totalitarismos más deplorables caen drásticamente y hacen mucho ruido”.

El fuerte análisis de una canción de Carlos Gardel: “La salida no es Ezeiza”

Como bien se informó, desde su perfil de Instagram, Guillermo Fernández suele compartir contenidos relacionados con el tango y uno de ellos es el “compresión de texto, análisis de los tangos”. La última edición de ese formato tuvo al Carlos Gardel como protagonista con su canción “Volver”, a la cual le puso música, mientras que la letra es del poeta Alfredo Le Pera.

Allí, el ícono tanguero que cantó con Roberto Goyeneche consideró: “O sea, el tipo quiere volver y no volver, está en un enorme conflicto. El chabón sabe que aunque no quiere el regreso, ‘siempre se vuelve al primer amor’. Él sabe ‘que es un soplo la vida, que veinte años no es nada’”.

“Y aunque el olvido que todo destruye haya matado su ilusión, él guarda escondida una ‘esperanza humilde’ que es ‘toda la fortuna de su corazón’”, cerró con la frase del tema. Y para concluir el análisis, Guillermo Fernández remató: “¿Qué te quiero decir con todo esto? Flaco, la salida no es Ezeiza”.