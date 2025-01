Asombro por lo que dijo Guillermo Fernández del tango: "Hay esperanza"

Guillermo Fernández remarcó la importancia de las letras del tango y se confesó sobre sus primeras creaciones artísticas.

El famoso cantor y destacado músico de tango Guillermo Fernández es uno de los íconos vigentes de la música popular rioplatense y suele manifestarse sobre las letras de las canciones. Sin embargo, sorprendió a sus admiradores al confesar lo que hacía con sus primeras composiciones. Además, el productor aseguró que ya no compara sus temas con los que marcaron una época en el 2x4.

"Me cuesta mucho encontrar repertorio nuevo, por eso escribo repertorio nuevo. Me junto con Luis Longhi y le llevo todo armado para que él desarrolle", detalló Guillermo Fernández en una entrevista en Radio Nacional y analizó un tango de Francisco García Jiménez. “Qué interesante la letra de ‘Barrio pobre’, él era un tipo realmente sabio, muy importante. Habla de la riqueza del barrio pobre, o sea, habla del orgullo de haber nacido y de haberse criado en la pobreza”, planteó.

Luego, el también arreglador remarcó uno de sus objetivos: “Yo hago este trabajo, porque lo que yo quiero justamente es demostrar, que siempre en el tango hay una esperanza detrás de la tragedia”. “Con Longhi me llevo muy bien, sé que interpreta perfectamente. Yo le llevo la idea completa del tema. Le llevo la música, este es el título del tango y es esto de lo que quiero hablar”, agregó respecto a sus últimos trabajos.

En ese marco, en un diálogo con Mariano del Mazo, Guillermo Fernández confesó: “Cuando empecé a escribir mis primeros tangos, ahora me siento más cómodo, los tiraba todos a la basura”. “Claro, como los comparaba con la música de Aníbal Troilo o de Armando Pontier, y la letra de Homero Espósito y Catulo Castillo, yo decía ‘esto es una porquería’. Ahora ya no”, planteó el cantor, de 68 años, que debutó en la televisión a los 7 recién cumplidos.

Guillermo Fernández explicó por qué se canceló algunas canciones de tango y no las canta.

“Inclusive ‘Desencuentro’ era un tango que yo tenía cancelado”, sumó el ícono de Grandes Valores del Tango y mencionó: “Porque para mí las versiones de (Roberto) Goyeneche y (Rubén) Juárez lo cancelaron”. “O sea, mejor, mejor no se pueden hacer. Entonces no los hago, o de vez en cuando los canto”, completó sobre el tema de 1962, que tiene música de Aníbal Troilo y letra de Cátulo Castillo.

La importancia de las letras de tango, según Guillermo Fernández

“Yo cancelo algunas versiones porque digo ‘esta versión yo mejor no la puedo hacer’. Por ahí hay otro que la puede hacer”, reiteró y detalló: “La grabé porque hice el arreglo para una cantante que yo produje y no lo grabó. Como me gustó el arreglo, es muy lindo, dije ‘bueno, lo voy a grabar por el arreglo’ y lo hice”.

Sin embargo, el cantor completó: “Decidí grabarlo primero por el arreglo y segundo porque me empecé a meter en el análisis del texto. Entonces dije esto es tremendo, o sea, por qué cuántas veces nos pasan a nosotros las canciones por adelante y no nos damos cuenta. Cuántas veces no nos pasó “Volver” por adelante”. “Tratar que la gente entienda las letras de los tangos, porque muchas veces los escuchan y les pasan de largo”, lamentó.

Por otra parte, le consultaron de la poesía, el lunfardo y los modismos del siglo XX. “Yo escribo bastante con el idioma de antes”, señaló Fernández y alertó: “Perdón, pero hoy estamos usando el 3% del lenguaje de las palabras del lenguaje español. Cada vez menos, no ya es un problema de que no es un lenguaje diferente, es un lenguaje más acotado, no es diferente”.