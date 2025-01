El fuerte análisis de una canción de Carlos Gardel: “La salida no es Ezeiza”

Las letras de los tangos de Carlos Gardel no pierden vigencia a lo largo de los años y el cantor Guillermo Fernández realizó un fuerte análisis sobre “Volver”, uno de los hits más famosos del género musical rioplatense. Además, el reconocido artista de la escena del 2x4 completó su interpretación con contundente frase política.

Desde su perfil de Instagram, Guillermo Fernández suele compartir contenidos relacionados con el tango y uno de ellos es el “compresión de texto, análisis de los tangos”. La última edición de ese formato tuvo al Carlos Gardel como protagonista con su canción “Volver”, a la cual le puso música, mientras que la letra es del poeta Alfredo Le Pera.

“Habrás escuchado el tango ‘Volver’ de Carlos Gardel que dice ‘Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos, van marcando mi retorno’”, empezó el cantor, de 66 años, en su relato y planteó a sus seguidores: “¿Entendés lo que dice?”. Luego describe la escena escrita en 1934 y que Gardel interpretó en la película “El día que me quieras”.

“Análisis de situación: es un tipo en una baranda de un barco, mirando el mar, en la ventanilla de un avión, mirando el horizonte”, apuntó Fernández y agregó citando la letra: “No se ve nada, pero él adivina las luces. Y no es cualquier tipo de luz, son las mismas que ‘alumbraron con sus pálidos reflejos, hondas horas de dolor’”.

Allí, el ícono del programa Grandes Valores del Tango consideró: “O sea, el tipo quiere volver y no volver, está en un enorme conflicto. El chabón sabe que aunque no quiere el regreso, ‘siempre se vuelve al primer amor’. Él sabe ‘que es un soplo la vida, que veinte años no es nada’”.

“Y aunque el olvido que todo destruye haya matado su ilusión, él guarda escondida una ‘esperanza humilde’ que es ‘toda la fortuna de su corazón’”, cerró con la frase del tema. Y para concluir el análisis, Guillermo Fernández remató: “¿Qué te quiero decir con todo esto? Flaco, la salida no es Ezeiza”.

“Es importante aclarar que vivir en otro país puede ser importante y motivador, pero hay que sanar primero: el primer viaje debe ser al interior de uno mismo, sino vas a terminar culpando del propio fracaso a tu lugar de pertenencia”, escribió el artista que en 2024 ganó el premio que lleva el nombre del "Zorzal Criollo".

Guillermo Fernández y una revelación que sacude al tango: "Aunque me maten"

"Estuve en Estados Unidos, haciendo dos conciertos en Miami y dos en New York. Después fui a Japón y en Tokio hice cinco conciertos. En septiembre-octubre hice una gira por todos los teatros de Estados Unidos y estuve en Europa en 59 ciudades", indicó Fernández durante una entrevista en marzo de 2024.

Y a pesar de su buen pasar en la música, incluso afuera del país, dejó en claro que no se iría de ninguna manera. "Yo sigo viviendo en Argentina porque no me mudo de acá aunque me maten a palos, pero uno trabaja donde hay trabajo", sostuvo.