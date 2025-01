El tango no puede creer el presagio del cantante que actúa de Carlos Gardel

El actor Oscar Lajad protagoniza la obra de teatro musical que se convirtió en uno de los sucesos del año 2024 en la calle Corrientes.

El cantante y actor Oscar Lajad es el protagonista de la obra de teatro “Cuando Frank conoció a Carlitos”, que se convirtió en uno de los sucesos del año en la calle Corrientes y arrasó con los Premios Hugo. Además de revelar el pronóstico de su carrera profesional de parte de una persona inesperada, el artista que se viste de Carlos Gardel en el exitoso musical confesó: “En realidad, yo quería ser como Luis Miguel”.

“Algo interesante de la obra son los momentos más íntimos, donde pude jugar más, salir de la figura tan arraigada en la gente e imaginar cómo sería él con la cámara apagada”, aseguró el intérprete de un Carlos Gardel muy íntimo. Además de un notable parecido físico, Lajad logra un acento bien porteño y un fraseo al cantar que revive al "Zorzal Criollo" que brilló hace 100 años en los teatros del mundo.

El espectáculo “Cuando Frank conoció a Carlitos” ganó siete premios Hugo en 2024. Se trata del galardón que reconoce la actividad del teatro musical en nuestro país, y entre las distinciones cosechó el de Mejor Musical Argentino. “No podíamos tener honor más grande, estamos muy felices porque se trata de un espectáculo netamente nacional, hablando de lo que somos”, destacó el actor ante La Nación.

Sobre la trama del show, Lajad explicó que el encuentro entre Carlos Gardel y Frank Sinatra fue “un rumor”. “Es algo potencial, aunque los tiempos coinciden con lo que se narra. ¿Quién te dice que no haya ocurrido? Elijo creer”, planteó el artista y remarcó el éxito que lograron en el público: “Hay que gente que vuelve dos o tres veces a ver la obra, una persona nos comentó que ya había venido al teatro en siete oportunidades”.

Luego, sobre su rol como “El Morocho del Abasto”, el salteño aseguró: “Me sorprendió que me llamaran para personificarlo, no me veía parecido, pero, cuando hace diez años comencé con el proyecto Tango corrupto, muchos hicieron referencia a un estilo gardeliano del siglo XXl. Por otra parte, además de no verme parecido, tenía a Gardel bien arriba, como corresponde”.

En tanto, el periodista Pablo Mascareño le recordó que reemplazó a Guillermo Fernández en “Gardel, el musical” por pedido del propio cantante. “Ahí comienzo a estudiarlo, a leer todas las biografías, a verlo en películas, escucharlo cantar permanentemente, habitar su mundo”, señaló Lajad y aclaró que hasta el día de hoy sigue escuchando a diario las melodías grabadas por el “Zorzal Criollo”.

El presagio que impacta al tango sobre el actor que se viste de Carlos Gardel

El primer dato a resaltar es que la abuela del actor era cantante de tangos en Tucumán: “Acompañó a una prima a una audición de Radio Nacional y la invitaron a cantar, con lo cual quedó seleccionada, pero perdió la voz en una operación y no pudo continuar con esa pasión que había iniciado”.

Sin embargo, cuando cocinaba, la mujer sintonizaba los programas matutinos de tango. En ese entonces, no le generaban mayor atractivo a su nieto y fueron calando en su espíritu en silencio. Luego, hubo otro hecho muy singular que lo atravesó y resulta muy llamativo: “Cuando mi madre estaba embarazada de mí e iba hacia la clínica a hacerse la cesárea para que yo naciera, se cruzó con un borrachín que le dijo: ‘Será chango y cantor de tangos’”.

“Cuando Frank conoció a Carlitos”, la obra de la calle Corrientes que es furor.

“Pero yo de chico, cuando empecé con el tema del canto, quería ser Luis Miguel”, reveló Oscar y bromeó sobre el pronóstico del hombre desconocido: “Como en toda familia, aquella anécdota se repetía una y otra vez, pero yo no quería saber nada con el tango, sin embargo, terminó resultando el decreto del borracho”.