Fin de la polémica en el tango por Guillermo Fernández: “En algún momento”

El cantante Guillermo Fernández es uno de los artistas más destacados del tango.

La extensa trayectoria artística del cantor Guillermo Fernández comenzó cuando tenía solo 6 años y debutó en los boliches de tango de la Ciudad de Buenos Aires, pero al poco tiempo su talento lo catapultó a la televisión. Su aparición en la pantalla chica fue un antes y un después para su vida y para el género musical que había perdido popularidad entre los más jóvenes. Sin embargo, la juventud de ese artista que se rodeaba de maestros generó un apodo que durante mucho tiempo no le gustó.

“Ya no me enojo más, al contrario. Ahora me encanta que me digan ‘Guillermito’”, es la frase con la que el compositor e intérprete explicó sus sensaciones con el apodo. “En algún momento me jodió, sí fue un tema de terapia. Voy a cumplir 67 años y a mis 6 años canté mi primer tango en un boliche”, agregó Fernández durante una entrevista en El Nueve.

Luego mencionó el comienzo de su famosa carrera como cantor de tango: “A los 7 años debute en la televisión, en Canal 7 con Héctor Ricardo García”. “Cuando me fui a probar, García era director artístico y conducía un programa que se llamaba ‘Siete y medio’. Él me dijo: ‘A ver, canta algo pibe’. Yo canté, creo que una canción de Rafael”, rememoró y completó: “Me pidió otra cosa, canté una zamba y después un tango. Ahí me dijo ‘eso tenés que cantar vos’”.

Además, reveló la curiosa reacción de su madre cuando él apenas había cumplido 2: “Mi vieja me llevó a un neurólogo, estaba preocupada. Ella decía: ‘doctor, mi hijo habla media lengua y canta perfecto’. Entonces el doctor le dijo: ‘No se preocupe, es algo normal. Aprendió a cantar antes que a hablar’”. “¿Crees que algún músico se reencarnó en vos? Yo pienso eso cuando a los pibes le pasan estas cosas”, le preguntó la conductora Karin Cohen y el tanguero dudó: “No sé, pero qué lindo sería elegir”.

En otro momento, Fernández detalló cómo empezó su amor y pasión por el tango: “Mi casa era música, mi mamá era pianista, fue la directora de la banda argentina de Alpargatas. Mi vieja era compositora, cantaba como Lolita Torres, muy bien. Mi abuelo también era músico. Mi tío era un excelente músico y a mi padre le gustaba el tango”. “Nos matábamos con mi viejo. A él le gustaba Juan D’Arienzo y a mí me gustaba Astor Piazzolla. Chocábamos mucho con los estilos musicales”, confesó.

Guillermo Fernández suele compartir contenidos relacionados con el tango.

El fuerte análisis de una canción de Carlos Gardel: “La salida no es Ezeiza”

Las letras de los tangos de Carlos Gardel no pierden vigencia a lo largo de los años y el cantor Guillermo Fernández realizó un fuerte análisis sobre “Volver”, uno de los hits más famosos del género musical rioplatense. Además, el reconocido artista de la escena del 2x4 completó su interpretación con contundente frase política.

Desde su perfil de Instagram, Guillermo Fernández suele compartir contenidos relacionados con el tango y uno de ellos es el “compresión de texto, análisis de los tangos”. La última edición de ese formato tuvo a Gardel como protagonista con su canción “Volver”, a la cual le puso música, mientras que la letra es del poeta Alfredo Le Pera.

El ícono del programa Grandes Valores del Tango consideró: “O sea, el tipo quiere volver y no volver, está en un enorme conflicto. El chabón sabe que aunque no quiere el regreso, ‘siempre se vuelve al primer amor’. Él sabe ‘que es un soplo la vida, que veinte años no es nada’”.

“Y aunque el olvido que todo destruye haya matado su ilusión, él guarda escondida una ‘esperanza humilde’ que es ‘toda la fortuna de su corazón’”, cerró con la frase del tema. Y para concluir el análisis, Guillermo Fernández remató: “¿Qué te quiero decir con todo esto? Flaco, la salida no es Ezeiza”.