Repudio generalizado a los dichos de Milei contra el colectivo LGBTI+: pronunciamientos y denuncias penales

“Está construyendo, de manera deliberada o no, un relato que dice más de sí mismo que del contexto al que alude”, sentenció en un comunicado el presidente de la Fundación GEP, José Di Bello. “Los principios democráticos y la inclusión no son negociables”, escribió la organización Global Equality Caucus – Capítulo América Latina. El repudio generalizado contra los dichos del presidente Javier Milei, en el Foro Económico de Davos, se amplió en las últimas horas, de la mano con denuncias y pronunciamientos presentados por la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT), del Partido Socialista, Unión por la Patria (UP) y del Frente de Izquierda (FIT), entre otros.

Tras la asunción de Donald Trump en Estados Unidos, Milei volvió al ataque contra la comunidad LGBTI+. En el foro en donde se encuentran los líderes de las mayores empresas y economías del mundo, dio un discurso plagado de fake news que estigmatizan e incitan al odio. Entre otras cuestiones, ligó a la homosexualidad con la pedofilia y habló de “ideología de género”, todo en nombre de su batalla contra la supuesta “cultura woke” -término utilizado por la extrema derecha para referirse de forma despectiva a toda lucha de una minoría o grupo minorizado a favor de los derechos humanos-.

“Quien se obsesiona con la pedofilia y evoca imágenes tan perturbadoras como 'chicos envaselinados en un jardín de infantes' está construyendo, de manera deliberada o no, un relato que dice más de sí mismo que del contexto al que alude”, escribió en un comunicado Di Bello, histórico activista por el matrimonio igualitario y los derechos de la comunidad. Allí, el presidente de la Fundación GEP hizo un pormenorizado análisis de lo que catalogó como una “obsesión” que tiene el mandatario que a través de la repetición y la insistencia “busca validación externa”. En tanto, advirtió que a través de ese mecanismo es “como si en realidad estuviera externalizando algo que lo define a nivel interno”.

“El individuo está revelando algo mucho más personal, como si esa narrativa no fuera solo una denuncia, sino también una forma de explorar, aunque inconscientemente, sus propios pensamientos o deseos”, sostuvo Di Bello. En ese sentido, advirtió que Milei con “esta obsesión desmedida representa un riesgo, no solo para el individuo, sino para quienes lo rodean” porque “eclipsa cualquier intento genuino de abordar el tema desde la Justicia o de la empatía”.

En línea con el rechazo que generó el discurso presidencial, tras las denuncias penales presentadas por la FALGBT y del diputado nacional socialista Esteban Paulón, se sumaron los pronunciamientos de su propio partido, de la Coalición Cívica-ARI, la Unión Cívica Radical (UCR) y del Frente de Izquierda (FIT) y del abogado Gregorio Dalbon, que presentó su demanda en la Corte Internacional de La Haya. Además, la diputada nacional por Unión por la Patria Paula Penaca anunció que desde el bloque harán una denuncia penal por considerar las declaraciones de “una enorme gravedad y peligrosidad porque incitan y convocan a la violencia”.

El repudio, además, cruzó fronteras: la organización Global Equality Caucus -una red global de parlamentarios y parlamentarias y funcionariado electo dedicado a eliminar la discriminación contra las personas LGBTI+- también se pronunció. En el comunicado apuntaron contra la declaración de Trump -que dijo que de ahora en más “sólo existen dos sexos” en su país- como un “peligroso precedente” que se refleja y replica por fuerzas anti-derechos en la región como con Milei o el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

“Como funcionariado electo, sostenemos que los principios democráticos y la inclusión no son negociables”, escribieron y llamaron a la comunidad internacional a “no permanecer indiferentes ante estas amenazas”, sentenciaron.

Pese al repudio, el biógrafo de Milei insistió la difusión de fake news respecto a las personas trans

“Yo que tengo 49 años y quiero tener sexo con un menor de 8, me autopercibo de 8 años total lo que prevalece no es mi realidad biológica sino mi autopercepción y entonces yo a partir de ahí no soy un abusador porque soy un equivalente a un menor”, dijo el biógrafo de Milei, Nicolás Márquez, en una entrevista en LN+. El abogado recibido en la universidad pública, reivindica la dictadura, negacionista, antifeminista, anti aborto con una denuncia por abuso sexual presentada por la madre de su hija en 2008.

Con sus dichos, desvirtuó el término “autopercepción” que se reconoce en la Ley de Identidad de Género, que en su artículo 2 afirma: “Se entiende por identidad de género a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido. También incluye otras expresiones de género, como la vestimenta, el modo de hablar y los modales”.