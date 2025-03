Scaloni confirmó a De Paul y dio indicios del 11 de la Selección en el clásico vs. Brasil: "Veremos"

Scaloni confirmó a De Paul y dio indicios del 11 en el clásico vs. Brasil

Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa en la previa del clásico ante Brasil por la fecha n°14 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026. El DT de la Selección Argentina reveló que Rodrigo De Paul jugará contra la "Verdeamarelha" y dio indicios del posible 11. Cabe destacar que el volante del Atlético de Madrid de España no estuvo contra Uruguay en Montevideo y ahora tendrá su regreso para el duelo ante la "Verdeamarelha".

Si bien no trascendieron los motivos de su ausencia contra la "Celeste", también es cierto que está al borde de la suspensión por amarillas, aunque el entrenador confirmó días atrás que no fue la razón por la que no lo incluyó desde el arranque. Igualmente, este martes 25 de marzo en el Estadio Monumental sí jugará y todavía restan algunos detalles con respecto a la formación que el propio Scaloni no reveló. De hecho, se refirió a dos modificaciones, pero no dio más nombres.

"Todavía no, pero será muy parecido al del otro día con el ingreso de Rodrigo De Paul y veremos si hay uno o dos cambios", esbozó Scaloni en conferencia de prensa con respecto al 11 titular que jugará contra Brasil cuando le informaron sobre cómo Brasil saldrá al campo de juego. Se espera que el volante ocupe probablemente el lugar de Giuliano Simeone, aunque tampoco lo confirmó en sus declaraciones. A su vez, aseguró que Thiago Almada está en condiciones de volver a ser titular tras su golazo contra Uruguay.

Por otro lado, el entrenador se refirió a las últimas prácticas previas al clásico y reveló cómo trabajó de cara al encuentro: "Ayer hicimos muy poco porque los que han jugado el partido beneficio y los que jugaron contra Uruguay equipararon las cargas. Ayer hicimos un entrenamiento bastante menor de lo pensado por el amistoso. Hoy profundizaremos y tomaremos la decisión final".

El posible equipo de la Selección Argentina vs. Brasil

Emiliano "Dibu" Martínez; Nahuel Molina, Cristian "Cuti" Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Thiago Almada; Julián Álvarez.

Argentina Vs. Brasil: horario

Tras trece fechas disputadas, la "Albiceleste" lidera la tabla de posiciones con 28 puntos, ocho más que Uruguay, rival al que le ganó por 1 a 0 con el gol de Thiago Almada el viernes 21 de marzo en Montevideo antes del cruce con Brasil cuatro días más tarde a las 21 en el Estadio Monumental de River Plate. En caso de ganar o empatar con la "Verdeamarelha", el equipo nacional clasificará al Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026, pero todavía le quedaría cuatro compromisos más. En junio, enfrentará a Chile y Colombia, mientras que cerrará su participación en septiembre ante Venezuela y Ecuador.