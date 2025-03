Sorpresa por lo que dijo Lionel Scaloni sobre Julián Álvarez: "Está la duda"

Lionel Scaloni dejó un pedido especial por el polémico penal de Julián Álvarez en Atlético de Madrid.

Mientras la Selección Argentina se encuentra enfocada en el partido del viernes ante Uruguay, Lionel Scaloni se metió en la polémica de Julián Álvarez y su penal en Atlético de Madrid vs. Real Madrid. El entrenador de la "Albiceleste", que no tendrá a varias figuras para la doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, dejó un pedido particular con respecto a la jugada de "La Araña" que recorrió el mundo.

En la conferencia de prensa previa al duelo con los "Charrúas" en el estadio Centenario, el estratega se refirió a la gran actualidad del cordobés en el conjunto "Colchonero". “Contento del presente. Siempre lo he dicho, es un chico que da muchísima opciones a cualquier entrenador y ha encontrado en el Atlético un lugar importante”, comenzó diciendo el oriundo de Pujato, Santa Fe.

Luego, Scaloni no esquivó la controversia por el penal de Julián Álvarez en Atlético de Madrid ante Real Madrid, por la Champions League: "En relación a lo que pasó, hoy todavía está la duda de si la pelota está en juego o no está en juego...". También valoró lo realizado por el cordobés, más allá del remate desde los doce pasos, ya que "la verdad que es una cuestión de reglamento, lo más importante es que el partido terminó, y eso, para el Atlético, lógicamente, es triste haber quedado afuera de esa manera. Pero han hecho un trabajo espectacular".

Más allá de la tranquilidad de contar con Álvarez en el seleccionado, Scaloni realizó un reclamo público en relación a la acción del exjugador de River Plate. "Como hombre de futbol, el tema tiene que quedar bastante más claro. Sobre todo cuando se dé el veredicto, que creo que lo han dado muy por arriba, no ha quedado muy claro, para que si vuelve a pasar, lo tengamos todos 100% claro”, expresó.

¿Cuándo juega la Selección Argentina?

Tras doce fechas disputadas, la "Albiceleste" lidera la tabla de posiciones con 25 puntos, cinco más que Uruguay, rival que enfrentará el viernes 21 de marzo a las 20.30 horas en Montevideo antes del cruce con Brasil cuatro días más tarde a las 21 en el Estadio Monumental de River Plate. En caso de ganar ambos encuentros, el equipo nacional podría quedar al borde de la clasificación al Mundial 2026, pero todavía le quedaría cuatro compromisos más. En junio, enfrentará a Chile y Colombia, mientras que cerrará su participación en septiembre ante Venezuela y Ecuador.