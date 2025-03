No es Messi ni Lautaro: otra figura de Argentina, ausente contra Uruguay por Eliminatorias

Nuevo golpe para Scaloni: otra figura de Argentina no jugará frente a Uruguay.

La Selección Argentina no tiene respiro: a horas del partido frente a Uruguay por una nueva fecha de Eliminatorias Sudamericanas, el combinado que dirige técnicamente Lionel Scaloni sufrió la baja de otra figura del plantel. Esta ausencia se suma a las de Lionel Messi, quien no entró en la lista final por una molestia en su aductor izquierdo, y Lautaro Martínez, que este miércoles anunció que se baja por una "lesión muscular en isquiotibiales miembro inferior izquierdo".

En esta ocasión, el futbolista que quedó descartado para enfrentar a la 'Celeste' de Marcelo Bielsa es Rodrigo De Paul, uno de los habituales titulares en el mediocampo albiceleste. Según informó el periodista Gastón Edul, el volante del Atlético de Madrid saldría del equipo para "guardarse" y estar contra Brasil el próximo martes 25 de marzo. Leandro Paredes se perfila como el principal candidato para reemplazarlo y jugar junto a Enzo Fernández y Alexis Mac Allister.

Si bien no trascendieron los motivos detrás de esta decisión, Scaloni dejó en claro que no se debe al problema de acumulación de amarillas: tanto De Paul como Enzo, Mac Allister y Paredes están al borde de tener una fecha de suspensión y perderse el encuentro ante la 'Canarinha'. "Tengo el 90% del equipo definido. No podemos permitirnos guardar jugadores por el tema amarillas", sentenció en conferencia de prensa.

La posible formación de la Selección Argentina vs. Uruguay

Así, Scaloni se la jugaría por "Dibu" Martínez, Molina, "Cuti" Romero, Otamendi, Tagliafico; Paredes, Enzo Fernández, Mac Allister, "Nico" González; Simeone y Julián Álvarez.

De Paul, una de las figuras del Atlético de Madrid esta temporada, descansará frente a Uruguay para llegar al partido con Brasil.

¿Cuándo juega la Selección Argentina?

Tras doce fechas disputadas, la "Albiceleste" lidera la tabla de posiciones con 25 puntos, cinco más que Uruguay, rival que enfrentará el viernes 21 de marzo a las 20.30 horas en Montevideo antes del cruce con Brasil cuatro días más tarde a las 21 en el Estadio Monumental de River Plate. En caso de ganar ambos encuentros, el equipo nacional podría quedar al borde de la clasificación al Mundial 2026, pero todavía le quedaría cuatro compromisos más. En junio, enfrentará a Chile y Colombia, mientras que cerrará su participación en septiembre ante Venezuela y Ecuador.

Sorpresa por lo que dijo Lionel Scaloni sobre Julián Álvarez: "Está la duda"

Mientras la Selección Argentina se encuentra enfocada en el partido del viernes ante Uruguay, Lionel Scaloni se metió en la polémica de Julián Álvarez y su penal en Atlético de Madrid vs. Real Madrid. El entrenador de la "Albiceleste", que no tendrá a varias figuras para la doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, dejó un pedido particular con respecto a la jugada de "La Araña" que recorrió el mundo.

En la conferencia de prensa previa al duelo con los "Charrúas" en el estadio Centenario, el estratega se refirió a la gran actualidad del cordobés en el conjunto "Colchonero". “Contento del presente. Siempre lo he dicho, es un chico que da muchísima opciones a cualquier entrenador y ha encontrado en el Atlético un lugar importante”, comenzó diciendo el oriundo de Pujato, Santa Fe.