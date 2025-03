¿Por qué es obligatorio llevar las luces prendidas de día en la ruta?

Por qué usar luces de día al conducir

Algunas normas de tránsito se encuentran establecidas para cumplir una determinada función y asegurar que la circulación en las rutas como en las autopistas sea lo más segura posible. Aunque parezca algo ilógico, las luces de los automóviles deben estar encendidas de día y en caso de no activarlas es merecedor de una multa elevada.

Hay ciertas normas que los conductores memorizan para obtener el registro y que con el paso del tiempo dejan de lado. Este es el caso de desplazarse por varios puntos del país sin las luces encendidas durante la circulación diurna. Algo que algunos no terminan de comprender porque el horizonte no se encuentra comprometido y se puede observar quién se acerca de la mano contraria como también todo lo que está al costado del camino.

"Luces bajas en la Panamericana, yo metería descargo pero veo chances bajas. Por el tema de la cita legal, si es que no queda clara la imputación", expresó Derecho en Zapatillas. Lo particular de la consulta que recibió esta cuenta es que le adjuntaron una ley que no es y que se trata de una reglamentación de la VTV. Esto le generó dudas al infractor porque no hay un reglamento que exprese su falta.

Por otro lado, los comentarios señalan que debe pagar la multa y aprovechar el 50% de descuento, caso contrario serán $400.000, debido a que se encontraba en la colectora de la Panamericana y esta forma parte de una ruta nacional. La Ley Nacional de Tránsito señala que deben usar siempre luces bajas en caso de se recorran caminos nacionales. "La sanción a nivel nacional de la ley que dispone la obligatoriedad de llevar encendidas las luces bajas de los vehículos, durante la circulación diurna, procura mejorar la visualización entre vehículos y contribuir a su localización, para facilitar la anticipación de las maniobras", expresan en "Luchemos por la vida".

Por ende, el infractor tendrá que presentarse a cancelar la multa o asegurarse por medio de un especialista que la maniobra y la decisión de no usar las luces en ese tramo de la autopista no requería tener las luces encendidas. Aunque esto último le impide obtener el beneficio del descuento y en caso de perder la apelación va a tener que abonar una cifra más que considerable.

Chau licencia de conducir física: este es el cambio que hizo el gobierno de Milei

A partir de una disposición del Gobierno Nacional, los conductores no se encuentran obligados a llevar y presentar el carnet de conducir físico cuando se lo soliciten. Se podrá disponer de uno digital y que se encuentra disponible en todo momento dentro del celular. Algo que permite asegurar su integridad y que perderlo sea más difícil.

Para conseguirlo solo es necesario tener instalada la aplicación de Mi Argentina y se podrá descargar un QR para presentarlo ante la autoridad que lo requiera. Esta opción es de utilidad en tramos de la ruta en los que no haya señal. “Quedarse sin batería pasará a ser equivalente a olvidarse la licencia en casa. La Ley Nacional de Tránsito dice que es un documento obligatorio”, expresaron desde el gobierno sobre uno de los cuidados que debe tenerse.