¿Cuáles son las multas más comunes en la Ciudad de Buenos Aires y cómo evitarlas?

Cuáles son las multas que más se repiten en CABA

Después de pasar el examen y obtener la licencia de conducir, se re le recomienda a las personas que recuerden las normas de conducción para desarrollar un traslado correcto y no tener que sufrir la presencia de multas. Un ranking expone cuáles fueron las 10 infracciones que más se registraron a lo largo del 2024 en la Ciudad de Buenos Aires.

Para desarrollar una conducción eficiente y segura es necesario respetar cada una de las señales tránsito vinculadas al desplazamiento, pero también aquellas que se encuentran relacionadas con el estacionamiento, el permiso del paso a los peatones y demás cuestiones que podrían llegar a manifestarse en las calles. No recordar u omitir las normas, es producto de que se reciba una multa.

Cuáles son las multas que más se repiten en CABA

"Me llama la atención en los últimos tiempos la cantidad de vehículos que circulan sin patente alguna", expresó Gabireliezzi, como figura su usuario de X (Ex Twitter). En la imagen, se puede apreciar como un vehículo no dispone de la chapa identificatoria. Si bien, hay casos en los cuales se encuentra permitido circular de esta manera, pero se debe contar con un permiso y una serie de documentos que disponen de una vigencia temporal. Caso contrario, se labrará una infracción.

Las multas más frecuentes en CABA

De acuerdo a un relevamiento de la Ciudad de Buenos Aires, se llevó a cabo un ranking que expone cómo manejan las personas por las calles. Se trata de un listado que deja al descubierto los 10 errores que se repiten de gran manera con frecuencia diaria.

Exceso de velocidad: tiene una tasa de presencia de más del 40% Mal estacionamiento: es el 38% de las multas elaboradas. Pasar semáforos en rojo. No usar cinturón de seguridad. Uso del teléfono: enviar mensajes o en general. Alteración de la patente: ocultarla o que se encuentra parcialmente tapada. Giro en lugares no permitidos. VTV vencida. No cumplir con el grabado de autopartes. Circular con vidrios polarizados con un reflejo no permitido.

¿De cuánto es la multa por circular sin patente o alterarla?

En noviembre, la Ciudad de Buenos Aires decidió aplicar un incremento en el valor de las unidades fijas (UF), que quedó fijado en $1.336. Algo que impacta de gran manera en el precio a pagar en las multas. En el caso de que una persona sea detenida por ocultar la patente o no tenerla sujeta en la parte delantera o trasera del vehículo recibirá una sanción que oscila entre los 50 y 100 UF.

El precio a pagar con el nuevo incremento ronda en los $66.800 y los $133.600. Es importante recordar que estos valores se encuentran establecidos para que impacten en el bolsillo del conductor y considere su accionar al momento de subirse en un vehículo con el objetivo de que respete cada una de las normas de tránsito.