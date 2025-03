Asombro en el tango por lo que anunció Guillermo Fernández: "Ayudar"

El destacado cantor de tango Guillermo Fernández hizo un anuncio que pocos se esperaban.

Guillermo Fernández es uno de los artistas más destacados y renombrados del tango argentino por su talento para interpretar las canciones del tradicional género musical, pero también por su compromiso con la historia. En una nueva edición de sus populares videos por redes sociales hizo un anuncio que sorprendió a los amantes del 2x4 y llenó de intriga a todos por un ciclo audiovisual con grandes invitados.

Desde su cuenta de Instagram, el famoso cantor de tango Guillermo Fernández anunció el lanzamiento del primer capítulo de la serie “Introspección: el tango como vehículo”. Según detalló, las reflexiones van a surgir desde la poesía de históricos compositores y poetas como Homero Manzi, Enrique Santos Discépolo, Homero Expósito o Cátulo Castillo. “En cada capítulo se desarrollan diferentes temas inherentes a la realidad del de hoy”, detalló.

El estreno será el domingo 6 de abril en la plataforma YouTube y la serie estará compuesta por videos sobre tango, filosofía y psicoanálisis. “Ideas que aporten al pensamiento con la premisa de ayudar en un proceso de transformación, aprovechando la letra de los tangos y utilizándolos como vehículo de introspección”, explicó el ícono del recordado programa Grandes Valores del Tango.

En ese sentido, completó sobre los temas a tratar con varios especialistas: “El barrio, la familia, el paso del tiempo, la soledad, la fe, el exilio, la identidad, el individualismo, una sociedad moderna estimulada por ingredientes comunes”. Finalmente, confirmó un elenco que lo acompañará y que está liderado por el historiador Felipe Pigna.

El fuerte análisis de una canción de Carlos Gardel: “La salida no es Ezeiza”

Las letras de los tangos de Carlos Gardel no pierden vigencia a lo largo de los años y el cantor Guillermo Fernández realizó un fuerte análisis sobre “Volver”, uno de los hits más famosos del género musical rioplatense. Además, el reconocido artista de la escena del 2x4 completó su interpretación con contundente frase política.

Como se mencionó, desde su perfil de Instagram, Guillermo Fernández suele compartir contenidos relacionados con el tango y uno de ellos es el “compresión de texto, análisis de los tangos”. La última edición de ese formato tuvo al Carlos Gardel como protagonista con su canción “Volver”, a la cual le puso música, mientras que la letra es del poeta Alfredo Le Pera.

El ícono del programa Grandes Valores del Tango consideró: “O sea, el tipo quiere volver y no volver, está en un enorme conflicto. El chabón sabe que aunque no quiere el regreso, ‘siempre se vuelve al primer amor’. Él sabe ‘que es un soplo la vida, que veinte años no es nada’”.

Guillermo Fernández aprovecha las redes sociales para difundir contenido sobre política, filosofía y psicología desde el tango.

“Y aunque el olvido que todo destruye haya matado su ilusión, él guarda escondida una ‘esperanza humilde’ que es ‘toda la fortuna de su corazón’”, cerró con la frase del tema. Y para concluir el análisis, Guillermo Fernández remató: “¿Qué te quiero decir con todo esto? Flaco, la salida no es Ezeiza”.