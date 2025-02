Asombro en el tango por el día que Carlos Gardel estuvo preso en una comisaría del conurbano

Muchos momentos de la vida del más grande cantor de tangos, Carlos Gardel, pasaron a la historia de la cultura popular, pero también están los mitos sobre momentos particulares que vivió en su juventud y de los que solo hay más versiones. Una de estas anécdotas es su detención durante la adolescencia en una comisaría de Florencio Varela, en el sur del conurbano bonaerense.

Todo ocurrió en 1904, cuando Carlos Gardel era un muchachito de 14 años, con cutis blanco, cabello castaño oscuro, imberbe, nariz recta y 1,60 de altura. En el acta de detención se ve la impresión de huellas dactilares y la firma: Carlos Gardés. Años después lo cambiaría el apellido de su madre Bertha por Gardel.

Algunos historiadores aseguran que se había fugado de la casa y andaba “trabajando” o vagando con "mala junta", mientras que otros deslizan que lo encontraron infraganti en un prostíbulo de la antigua Avenida Touring Club (ahora Camino General Belgrano). La fecha puntual es el 11 de septiembre de 1904, cuando tenía menos de 15 y mucha calle. Sin embargo, Carlos Gardel fue liberado después de casi una semana.

En la biografía que escribió el historiador Felipe Pigna rápidamente se pinta de cuerpo entero a un jovencito rebelde, buen alumno en lo académico pero "inadaptado a la disciplina y orden del aula". Así consta en el implacable informe del Colegio Pío IX. A los doce años, El Zorzal Criollo ya pedía las llaves de casa para salir a cantar en fechas que previamente pautaba, armando así unas pequeñas giras barriales en las que despuntaba su futuro de estrella.

Un episodio, que no tiene fecha clara, se produce en la charla que tiene el jovencito cantor con un policía del Abasto, el cual lo acusaba de andar en "cosas sucias". "¿Y qué le voy a decir, mi comisario? Pero si me deja cantar, le canto", le respondió con picardía y así armó un concierto a la gorra en plena comisaría. El otro momento con los uniformados fue en el mencionado distrito bonaerense.

La especialista Ana Turón, que en Azul tiene hasta una biblioteca-museo con casi todo lo escrito alguna vez sobre Gardel, detalló algunos de los motivos de la detención: "Fue por fuga de hogar. En el registro de la comisaría en ningún momento se menciona ningún prostíbulo y en aquella época un chico de esa edad andaba de pantalones cortos, no podría haber entrado a un lugar como ese. De esa otra versión no hay fuentes verídicas".

El acta policial de la detención de Carlos Gardel en su adolescencia.

Luego, Turón detalla el contexto del episodio, es decir, el final de la última presidencia de Julio Argentino Roca, la cual estaba marcada por la mano dura contra los extranjeros. Dos años antes había sido sancionada la Ley de Residencia, con el objetivo de "limpiar" la Argentina de las ideas anarquistas que llegaban de Europa junto a los inmigrantes. "Cualquier extranjero ante la más mínima infracción era deportado. Cuando le atribuyen a Gardel un pasado delictivo, hay que tener en cuenta el momento para rápidamente desmentir esa idea. Lo habrían deportado rápidamente a Francia", aclaró en una nota con Clarín.

De esta manera, en la ficha policial de la dependencia de Florencia Varela se observa un detalle particular sobre el origen de Gardel, un tema que siempre estuvo lleno de discusiones y polémicas. "Nacido en Tolosa" es la frase que se lee en el reporte. Pero lejos de tratarse de la localidad platense, es una deformación de Toulouse, quizás porque un oficial que no entendió o no conocía la ciudad francesa.

El misterio del presunto padre de Carlos Gardel que lo sacó de la comisaría

Lo cierto es que era un domingo y la posibilidad de que en un acto de rebeldía adolescente se hubiera rateado de la escuela pierde credibilidad. Según Turón, lo que lo alejó de la casa al Morocho del Abasto era mucho más profundo: "Yo creo que estaba atravesando una crisis. Que bien pudo haber tenido que ver (y esto es terreno de hipótesis absoluta) con algún desengaño amoroso o hasta haberse enterado en ese momento que su padre no estaba muerto".

Precisamente, Marie Berthe Gardés, conocida como Doña Bertha, por muchos años había dicho que era viuda, para esquivar la vergüenza que suponía en esa época ser madre soltera. Incluso le transmitió esa historia a su hijo, que por muchos años la creyó. "No se sabe en qué momento Gardel se entera de que su padre vive, pero sin dudas fue un momento traumático. Eso pudo generar el distanciamiento, la pelea con su madre", planteó la especialista.

Y esa figura paterna ausente vuelve a aparecer, llenad misterio, en la misma anécdota de la comisaría varelense. Ocurre que Gardel ingresó al destacamento el día 11 y salió el 17, pero fue retirado por "su padre", según el documento policial. "Lo más probable es que fuera Fortunato Muñiz, pareja de una íntima amiga de Doña Berta. Fortunato era empleado de la Policía Bonaerense y era tan amigo de la mamá de Gardel que se supone que habría sido él quien lo retiró. Eso explicaría por qué no hay ningún dato más de ese supuesto padre, porque era alguien de la propia Policía", argumenta Turón.