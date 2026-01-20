Independiente vs Estudiantes: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del Apertura

Independiente recibirá a Estudiantes, en el marco de la fecha 1 del Apertura, el próximo viernes 23 de enero a partir de las 20:00 (hora Argentina), en el estadio la Caldera del Diablo.

En el histórico de resultados obtenidos, los números indican una ventaja a favor de uno de los contendientes: 3 veces ganó el local y 2 la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 11 de agosto, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y el marcador favoreció a Independiente con un marcador de 0-2.





Fechas y rivales de Independiente en los próximos partidos del Apertura

Fecha 2: vs Newell`s: 27 de enero - 22:15 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Vélez: 31 de enero - 19:45 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Platense: 8 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Lanús: 13 de febrero - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Independiente Riv. (M): 19 de febrero - 19:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Estudiantes en los próximos partidos del Apertura

Fecha 2: vs Boca Juniors: 28 de enero - 22:15 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Defensa y Justicia: 2 de febrero - 17:30 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Dep. Riestra: 9 de febrero - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Gimnasia: 15 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Sarmiento: 20 de febrero - 18:00 (hora Argentina)

Horario Independiente y Estudiantes, según país