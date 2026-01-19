Djokovic comienza búsqueda del 25º Grand Slam con triunfo sencillo en Abierto de Australia

El tenista serbio Novak Djokovic en acción durante su partido de primera ronda contra el español Pedro Martínez en el Abierto de Australia, en Melbourne Park, Melbourne, Australia.

Novak Djokovic ‍comenzó el lunes la búsqueda de su 25º título de Grand Slam con una victoria por 6-3, 6-2 y 6-2 sobre el español Pedro Martínez en la primera ronda del Abierto de Australia, disipando la preocupación sobre su ‍estado físico con una exhibición brillante.

Las dudas sobre la ⁠preparación de Djokovic para el torneo que ha ganado un récord de 10 veces surgieron después de que el tenista de 38 años se saltó la prueba de preparación de Adelaida e interrumpió los entrenamientos el domingo, pero no tuvo problemas para sellar su victoria número 100 en Melbourne Park.

Un comienzo potencialmente complicado contra Martínez se convirtió en un entrenamiento rutinario cuando el serbio tomó el control con un break y nunca aflojó bajo las brillantes luces de la Rod Laver Arena para llevarse el primer set.

A pesar de haber jugado por última vez en noviembre, cuando se adjudicó el 101º título de su carrera en Atenas, Djokovic apenas perdió el ritmo con un potente golpe ganador cruzado que le permitió romper pronto y adjudicarse el segundo set.

Aunque los focos están centrados en el vigente ‌campeón de Melbourne, Jannik Sinner, y en el número uno del mundo, Carlos Alcaraz, Djokovic les recordó ⁠su amenaza con un tenis sublime que le permitió imponerse sin problemas en ⁠el tercer set.

Antes, el ex número uno del tenis mundial Daniil Medvedev aseguró que estaba deseando darse un baño de hielo después de sobreponerse al calor de Melbourne y a sus problemas de saque para vencer a Jesper de Jong por 7-5, 6-2 ‍y 7-6(2) en primera ronda.

El ruso, undécimo cabeza de serie, que acaba de ganar el título en Brisbane, se impuso en un primer set muy accidentado, en el que hubo cinco roturas de servicio ⁠y en el que ambos jugadores tuvieron problemas con su servicio ‌en la Margaret Court Arena.

"Las condiciones eran lentas, así que nos rompimos mucho el saque mutuamente", dijo Medvedev, tres veces subcampeón en Melbourne Park. "Hace calor, pero yo me sentía bien y creo que él tenía probablemente algunos problemas más (...) Esperemos que no sea peor de lo que hemos sentido aquí. Un baño de hielo nunca viene mal después de un partido tan caluroso".

Medvedev rompió en el 5-5 antes de cerrar el primer set con un contundente golpe ganador de revés justo antes de la hora ‌de juego. Si el ‌primer set fue una montaña rusa, el segundo fue de un solo sentido, ya que el ruso se adelantó por 4-0 con una presión incesante, combinando golpes ganadores de derecha y revés y aprovechando los frecuentes errores de De Jong.

El tercer set parecía abocado a una conclusión rutinaria después de que Medvedev rompió pronto el saque de su rival, pero pagó un precio por levantar el pie del acelerador cuando sacaba para el partido con 5-4. ​Dos dobles faltas permitieron a De Jong igualar la contienda y forzar el "tiebreak", lo que enfureció al ruso.

Sin embargo, no cometió errores en el desempate, sellando la victoria con un sensacional golpe ganador de derecha desde la esquina de la pista que provocó incluso los aplausos de su derrotado rival. Medvedev se medirá ahora con el francés Quentin Halys en la segunda ronda.

"UN LARGO VIAJE"

En uno de los partidos más emotivos de la jornada, el excampeón del Abierto de Australia Stan Wawrinka remontó un set en contra para vencer al serbio Laslo Djere por 5-7, 6-3, 6-4 y 7-6(4).

El suizo de 40 años, que ganó sus tres títulos de Grand Slam durante la era dorada de ‍Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic, está haciendo su última aparición en Melbourne Park como "wildcard" después de anunciar que 2026 será su última temporada en el circuito.

Tuvo un comienzo flojo, pero cobró vida después del primer set, sellando su primera victoria en un partido de Grand Slam desde Wimbledon en 2024 y la primera en Melbourne desde 2021, con un gran aplauso de los aficionados en un abarrotado Kia Arena.

"Ha sido un largo viaje, ha sido asombroso con tantos recuerdos aquí. Ha sido increíble. La única razón por la ​que vuelvo es por el amor que me dan", dijo un emocionado Wawrinka a los aficionados.

"Es mi último año. La pasión sigue intacta, pero ya no soy joven. Hoy ha sido increíble, es muy especial para mí entrar en la pista y competir en un Grand Slam. Es ​la razón por la que entreno duro con mi equipo cada pretemporada y cada día: para tener la oportunidad de competir con los mejores jugadores del mundo", agregó.

El croata Marin Cilic, exfinalista del Abierto de Australia, pareció estar en plena ⁠forma al vencer antes al alemán Daniel Altmaier por 6-0, 6-0 y 7-6(3).

El corpulento jugador de 37 años, subcampeón de 2018 en Melbourne Park, ganó los 12 primeros juegos sin apenas complicaciones, pero su rival germano se recuperó y le obligó a cerrar el partido en un disputado tiebreak en la tercera manga.

Con información de Reuters