Independiente Riv. (M) vs Atlético Tucumán: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del Apertura

El cotejo entre Independiente Riv. (M) y Atlético Tucumán, por la fecha 1 del Apertura, se jugará el próximo viernes 23 de enero, a partir de las 22:15 (hora Argentina), en el estadio Bautista Gargantini.

Con 1 victoria y 1 empate en las últimas 2 jornadas de este campeonato, la visita aventaja al equipo local. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 4 de agosto, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y fue Atlético Tucumán quien ganó 2 a 1.





Fechas y rivales de Independiente Riv. (M) en los próximos partidos del Apertura

Fecha 2: vs Huracán: 27 de enero - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Sarmiento: 3 de febrero - 21:15 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Estudiantes (RC): 9 de febrero - 21:30 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Belgrano: 14 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Independiente: 19 de febrero - 19:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Atlético Tucumán en los próximos partidos del Apertura

Fecha 2: vs Central Córdoba (SE): 27 de enero - 22:15 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Huracán: 31 de enero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Sarmiento: 8 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Estudiantes (RC): 14 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Instituto: 19 de febrero - 19:30 (hora Argentina)

