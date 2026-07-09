¿Feriado o día no laborable? Cómo se paga el viernes 10 de julio 2026 en Argentina

Cómo sé si cobro adicional el 10 de julio

El jueves 9 de julio se conmemora el Día de la Independencia, uno de los feriados nacionales inamovibles del calendario oficial. Al día siguiente, el viernes 10 de julio de 2026, el Gobierno dispuso un día no laborable con fines turísticos, una medida que permitirá conformar un fin de semana largo de cuatro días para quienes no deban trabajar.

Sin embargo, a diferencia de un feriado nacional, el viernes 10 tiene un tratamiento distinto desde el punto de vista laboral y salarial. La principal diferencia radica en que el descanso no es obligatorio para el sector privado y la forma de pago cambia según la decisión del empleador.

¿El viernes 10 de julio es feriado?

No. El viernes 10 de julio de 2026 no es un feriado nacional, sino un día no laborable con fines turísticos. El Gobierno nacional puede establecer hasta tres días no laborables turísticos por año con el objetivo de fomentar el turismo interno y extender los fines de semana largos.

En 2026, las fechas definidas fueron:

23 de marzo.

10 de julio.

7 de diciembre.

Cuánto cobro si trabajo día no laborable

Cómo se paga el viernes 10 de julio

En los días no laborables, la decisión de trabajar o no queda a criterio del empleador.

Esto significa que pueden darse dos situaciones:

Si la empresa decide trabajar , el empleado debe prestar tareas y cobra su salario habitual , sin ningún adicional.

, el empleado debe prestar tareas y , sin ningún adicional. Si la empresa decide no abrir, el trabajador también percibe su remuneración normal, sin descuentos.

A diferencia de los feriados nacionales, no corresponde el pago doble para quienes trabajen durante un día no laborable.

Qué pasa con el feriado del 9 de julio

El jueves 9 de julio sí es un feriado nacional inamovible, por lo que se aplica el régimen previsto en la Ley de Contrato de Trabajo.

En ese caso:

Quienes no trabajen cobran el día normalmente.

Quienes sean convocados a trabajar deben percibir el doble de la remuneración habitual por esa jornada.

La normativa equipara el tratamiento salarial de los feriados nacionales al de un domingo trabajado.

Cómo se cobra un día no laborable

Qué diferencia hay entre un feriado y un día no laborable

La principal diferencia está en la obligatoriedad del descanso y en la forma de remunerar la jornada.

Feriado nacional

El descanso es obligatorio.

Si el trabajador presta servicios, cobra el día con un recargo del 100%, es decir, doble.

Día no laborable

El empleador decide si hay actividad o no.

Si se trabaja, la jornada se paga como un día normal.

Si no se trabaja por decisión de la empresa, el empleado igualmente percibe su salario habitual.

¿Habrá fin de semana largo?

Sí. La combinación del feriado nacional del jueves 9 de julio con el día no laborable del viernes 10 permitirá un fin de semana largo de cuatro días para quienes no deban trabajar durante esa jornada.

No obstante, en el sector privado la posibilidad de disfrutar del viernes dependerá de la decisión que adopte cada empresa o empleador respecto de la actividad laboral.