Cada vez más personas dejan de usar shampoo: de qué se trata el método No Poo.

Cada vez más personas están dejando de usar shampoo como parte de su rutina de cuidado capilar. Lejos de tratarse de una moda pasajera, el llamado método "No Poo" ganó popularidad en redes sociales y foros de belleza gracias a quienes aseguran haber logrado un cabello más sano, fuerte y con menos frizz al eliminar los productos tradicionales de lavado.

Aunque la propuesta puede sonar extrema para quienes están acostumbrados a lavarse el pelo con shampoo varias veces por semana, especialistas explican que el objetivo no es dejar de higienizar el cabello, sino reducir o eliminar el uso de detergentes agresivos que pueden alterar el equilibrio natural del cuero cabelludo.

El nombre proviene de la expresión inglesa "No Shampoo". La filosofía consiste en evitar los shampoos convencionales, especialmente aquellos que contienen sulfatos, siliconas y otros ingredientes que limpian profundamente pero que también eliminan los aceites naturales del cabello.

Quienes siguen este método optan por alternativas como lavar el pelo únicamente con agua, utilizar acondicionadores específicos ("co-wash"), recurrir a productos naturales o espaciar cada vez más los lavados para que el cuero cabelludo recupere su equilibrio.

¿Por qué tantas personas eligen el método No-Poo?

Los defensores del No Poo sostienen que el uso frecuente de shampoo genera un círculo vicioso: al eliminar el sebo natural, el cuero cabelludo produce más grasa para compensar esa pérdida. Como consecuencia, muchas personas sienten la necesidad de volver a lavar el cabello en poco tiempo.

Según quienes adoptaron este sistema, después de un período de adaptación el cabello puede presentar algunos cambios:

Menor producción de grasa.

Más brillo natural.

Reducción del frizz.

Rulos más definidos.

Menor necesidad de usar productos de peinado.

Además, muchas personas destacan el ahorro económico y la reducción del consumo de envases plásticos, convirtiéndolo también en una alternativa con un enfoque más sustentable.

Uno de los aspectos más comentados del método es la llamada "etapa de transición". Durante las primeras semanas —e incluso algunos meses— el cabello puede verse más pesado, opaco o graso mientras el cuero cabelludo se adapta a la nueva rutina.

Cada vez más personas están dejando de usar shampoo como parte de su rutina de cuidado capilar.

Este proceso suele ser el principal motivo por el que muchas personas abandonan el método antes de comprobar sus resultados a largo plazo. La duración de esta etapa varía según cada persona, la frecuencia con la que se lavaba el cabello anteriormente y las características del cuero cabelludo.

¿Funciona para todos?

No necesariamente. Los dermatólogos advierten que no existe una única rutina ideal para todos los tipos de cabello. Personas con cuero cabelludo muy graso, dermatitis seborreica, caspa u otras afecciones pueden necesitar shampoos específicos formulados para tratar esas condiciones.

Del mismo modo, quienes realizan actividad física intensa o viven en ambientes con mucha contaminación podrían requerir una limpieza más frecuente. Por eso, antes de realizar un cambio drástico en la rutina capilar, los especialistas recomiendan observar cómo responde el cabello y consultar con un profesional si aparecen molestias, picazón o descamación.

Una tendencia impulsada por las redes sociales

TikTok, Instagram y YouTube impulsaron el crecimiento del movimiento No Poo con miles de videos donde usuarios muestran la evolución de su cabello después de semanas o meses sin shampoo. Las imágenes del "antes y después" y las recomendaciones para atravesar la transición ayudaron a convertir esta práctica en una de las tendencias de belleza más comentadas de los últimos años.

Sin embargo, los expertos recuerdan que los resultados dependen de cada persona y que no todas las experiencias son iguales.