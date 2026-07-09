Durante el feriado de julio, el museo abrirá el jueves 9 y el viernes 10 de julio de 12 a 19 horas, mientras que el sábado 11 y el domingo 12 extenderá su horario hasta las 20 horas.

El fin de semana largo de julio 2026 abre la oportunidad para recorrer algunos de los espacios culturales más emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires. Entre ellos se destaca el Museo de Arte Español Enrique Larreta, en el barrio de Belgrano, que abrirá durante los cuatro días con una programación especial y la posibilidad de visitar uno de los jardines andaluces más singulares de Sudamérica.

La propuesta incluye el acceso a la colección permanente, la muestra temporal Intervenciones mínimas V y recorridos por el histórico jardín hispano-musulmán que rodea la antigua residencia del escritor Enrique Larreta.

¿Qué visitar en el Museo de Arte Español Enrique Larreta durante el fin de semana largo de julio 2026?

Durante el feriado de julio, el museo abrirá el jueves 9 y el viernes 10 de julio de 12 a 19 horas, mientras que el sábado 11 y el domingo 12 extenderá su horario hasta las 20 horas. El edificio está ubicado en Juramento 2291 y las visitas guiadas están incluidas con la entrada. Los recorridos se realizan a las 15 horas, tanto los días hábiles como los fines de semana y feriados.

Además de las salas dedicadas al arte español de los siglos XVI y XVII, los visitantes podrán recorrer la casa que perteneció a Enrique Larreta, convertida en museo desde 1962 y reconocida por su patrimonio arquitectónico y artístico.

El jardín andaluz, uno de los grandes atractivos

El jardín del Museo Larreta es uno de los pocos de estilo andaluz conservados en América del Sur. Inspirado en los patios hispano-musulmanes, fue diseñado a comienzos del siglo XX con senderos laberínticos, fuentes, cerámicas granadinas y una amplia variedad de especies vegetales, entre ellas naranjos amargos, cipreses, glicinas, palmeras y un ejemplar centenario de ginkgo biloba.

El espacio fue concebido como un lugar de contemplación y hoy constituye uno de los principales atractivos del museo, tanto por su diseño como por su valor patrimonial.

¿Cómo sacar entradas para visitar el Museo de Arte Español Enrique Larreta durante el fin de semana largo de julio 2026?

Recorrido por el Jardín Andaluz del Museo de Arte Español Enrique Larreta

Días y horarios:

Primer sábado de cada mes - 15 horas con el equipo de educación | Actividad incluida con la entrada al Museo. Sin inscripción previa.

Recorrido por la sala del Museo de Arte Español Enrique Larreta

Días y horarios: