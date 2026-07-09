Este índice utiliza datos oficiales y analiza cómo se distribuyen en la Argentina las oportunidades para el desarrollo de los niños de hasta cinco años.

Un nuevo ranking estableció cuáles son las mejores ciudades de la Argentina para que crezcan los chicos, el cual considera el contexto socioeconómico de las familias y otros indicadores que hacen a la crianza de los niños, como el acceso a la salud, la educación y los espacios verdes.

Se trata de un nuevo índice, denominado NIDO, desarrollado por expertos de la Fundación Bunge y Born, junto a referentes de organizaciones como CIPPEC, UNICEF y el Observatorio de la Deuda Social de la UCA. Este índice utiliza datos oficiales y analiza cómo se distribuyen en la Argentina las oportunidades para el desarrollo de los niños de hasta cinco años.

De las variables tenidas en cuenta para la elaboración del índice, Salud tiene el mayor peso, seguido por educación y luego el contexto socioeconómico y los espacios verdes. A partir de la elaboración del mapa, permitirá realizar lecturas alternativas de acuerdo al interés del usuario, es decir, más centradas en salud, educación o ambiente.

Las mejores ciudades para criar chicos en Argentina

A partir del análisis de los datos censales, los expertos elaboraron un ranking con el que buscan reflejar las oportunidades de desarrollo infantil que tienen distintas ciudades y municipios con más de 100.000 habitantes de la Argentina.

La lista la encabezan la Ciudad de Buenos Aires, seguida por Vicente López, Rafaela, Olavarría, Mendoza, Junín, Paraná, Godoy Cruz (Mendoza) y Rosario.

El índice tomó como referencia un ideal de 100 puntos, que representan el escenario más conveniente de oportunidades para todos los niños menores de cinco años. Por ejemplo, CABA encabeza el ranking con 59,33 puntos. La lista completa quedó de la siguiente manera:

CABA

Vicente López (Buenos Aires)

Rafaela (Santa Fe)

Olavarría (Buenos Aires)

Mendoza (Mendoza)

Junín (Buenos Aires)

Paraná (Entre Ríos)

Godoy Cruz (Mendoza)

Rosario (Santa Fe)

Río Cuarto (Córdoba)

Santa Rosa (La Pampa)

Córdoba (Córdoba)

Río Gallegos (Santa Cruz)

Santa Fe (Santa Fe)

Puerto Madryn (Chubut)

San Salvador de Jujuy (Jujuy)

San Carlos de Bariloche (Río Negro)

Cipolletti (Río Negro)

Resistencia (Chaco)

Neuquén (Neuquén)

¿Cómo se elaboró el ranking de las mejores ciudades para criar niños en Argentina?

Para elaborar el índice, se combinó información proveniente de varias fuentes públicas, como el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022, el Padrón Oficial de Establecimientos Educativos, registros de efectores públicos de salud, datos de OpenStreetMap y desarrollos previos de la Fundación Bunge y Born, como el Índice de Vulnerabilidad Sanitaria, el Mapa de Accesibilidad a las Escuelas Argentinas y el Atlas de Espacios Verdes en Ciudades Argentinas.

De los datos trabajados se confirmó que: