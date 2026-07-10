España va a semifinal del Mundial tras vencer a Bélgica con gol en minutos finales de suplente Merino

El español Mikel Merino marca el segundo gol de su equipo contra Bélgica

​España se clasificó el viernes a las semifinales del Mundial tras vencer 2-1 Bélgica con un gol de Mikel ‌Merino en los minutos ‌finales de un partido que dominó ampliamente pero que recién pudo definir a minutos del final.

Merino, quien tenía poco tiempo de ingresar al campo, anotó el gol del triunfo a los 88 minutos. Fabián Ruiz había adelantado a los españoles a los 30 minutos y Bélgica igualó a los 41 minutos ​por conducto de Charles ⁠De Ketelaere.

El primer aviso de España llegó a los ‌21 minutos del partido disputado en el estadio ⁠de Los Ángeles con un disparo ⁠de Lamine Yamal que se fue por un lado del poste derecho.

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España abrió el marcador a los 30 minutos cuando Ruiz definió ⁠de derecha frente a la portería después de que ​el portero Thibaut Courtois rechazara un primer ‌remate de Dani Olmo.

Courtois evitó el ‌segundo gol de España a los 35 minutos cuando ⁠rechazó un peligroso remate de Yamal.

A pesar de que España jugaba mejor y se veía más peligrosa, Bélgica empató a los 41 minutos cuando De Ketelaere se anticipó a un zaguero ​español para ‌rematar con la cabeza un centro enviado por Timothy Castagne desde el sector derecho.

Para la segunda parte, España siguió controlando el partido, pero sin poner en peligro la portería contraria. Y Bélgica se aproximó a los ⁠55 minutos con un potente disparo de Maxim De Cuyper que pegó por fuera de la portería defendida por Unai Simon.

España siguió dominando y volvió a llegar al área con disparos de Yamal y Mikel Oyarzabal que desvió Courtois a los 61 y 62 minutos, respectivamente.

Pero, cuatro minutos después, el portero belga se tiró al piso ‌quejándose de un dolor en el muslo izquierdo. Aprovechando la pausa de hidratación, se logró recuperar y regresar al campo, pero finalmente el portero del Real Madrid salió llorando del campo al ser reemplazado por Senne Lammens a los 71 minutos, en una ‌situación que sería determinante.

España marcó el gol del triunfo en el cierre por conducto de Merino, quien, con dos minutos en el campo ‌aprovechó un error ⁠del portero Lammens, que dejó el balón suelto tras un disparo de Pau Cubarsí, y simplemente definió ​en el área chica.

En la semifinal, España enfrentará el 14 de julio a Francia, que el jueves venció 2-0 a Marruecos.

Con información de Reuters