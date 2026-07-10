El Mundial 2026 volvió a quedar envuelto en la polémica tras las fuertes críticas de Mohamed Ouahbi al arbitraje en la derrota de Marruecos frente a Francia.

Francia se clasificó a las semifinales del Mundial 2026 después de vencer por 2-0 a Marruecos, aunque el encuentro no terminó exento de controversias. Tras el pitazo final, el entrenador marroquí Mohamed Ouahbi cuestionó con dureza la actuación del árbitro argentino Facundo Tello y aseguró que el segundo tanto del conjunto francés nunca debió haberse convalidado por una mano previa de Adrien Rabiot.

El DT consideró que la acción que terminó con la conquista de los dirigidos por Didier Deschamps estuvo viciada desde el origen por una mano de Adrien Rabiot, una infracción que, según su visión, debió haber sido sancionada inmediatamente.

"Varios jugadores se detuvieron porque entendieron que había una mano. Para mí fue una mano clarísima. No entiendo por qué el gol terminó siendo válido. No tengo explicación", expresó el técnico marroquí en declaraciones a bein Sports, visiblemente molesto por lo sucedido.

La jugada que desató toda la polémica

La acción cuestionada ocurrió instantes antes del 2-0 definitivo. Rabiot fue a disputar una pelota dividida y, durante la recuperación, el balón impactó en uno de sus brazos. Los futbolistas de Marruecos interpretaron que la jugada sería invalidada y varios de ellos frenaron su recorrido esperando el silbato de Facundo Tello. Sin embargo, el árbitro argentino dejó seguir la acción.

Con la posesión asegurada, Rabiot continuó el ataque, Kylian Mbappé desequilibró con una brillante maniobra individual y la jugada terminó con el segundo tanto francés, que terminó sentenciando la clasificación a las semifinales. La decisión generó un fuerte malestar en el banco africano, que entendió que esa acción condicionó el desenlace del encuentro.

Mohamed Ouahbi reconoció la superioridad francesa

Más allá de sus críticas al arbitraje, el entrenador marroquí evitó utilizar la polémica como única explicación de la derrota y admitió que Francia fue superior durante buena parte del compromiso.

"No fue una decisión nuestra replegarnos. Hay que reconocer que fueron mejores y jugaron con mayor velocidad. Aun así, tenemos muchas cosas positivas para rescatar y debemos seguir creyendo en este proyecto", analizó el DT luego del partido.

El técnico destacó el crecimiento que mostró su selección a lo largo del torneo y remarcó que el grupo volvió a competir de igual a igual frente a una de las grandes candidatas al título.

Marruecos apuesta a un proyecto con futuro

Ouahbi también aprovechó la conferencia para respaldar a sus futbolistas tras la eliminación y enviar un mensaje optimista de cara a los próximos desafíos internacionales.

"Hicimos todo lo posible para ganar, pero enfrente tuvimos a una selección de enorme nivel. Sabemos que contamos con muchos jugadores jóvenes y que todavía tenemos margen para crecer. Hoy la decepción es muy grande, aunque esta derrota no cambiará nuestro camino. Vamos a seguir trabajando para volver más fuertes", afirmó.

El entrenador insistió en que la caída no modifica el rumbo del proyecto deportivo y que la experiencia acumulada durante el Mundial 2026 servirá como base para consolidar a una generación que volvió a competir entre las mejores selecciones del planeta.