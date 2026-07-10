El estadio en Los Angeles fue el escenario de un verdadero partidazo por los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026, donde España logró meterse entre los cuatro mejores tras vencer agónicamente a Bélgica. Pero más allá del agónico gol que depositó a los ibéricos en las semifinales —donde se medirán ante Francia—, los focos del mundo futbolístico se posaron sobre una jugada que promete traer cola y que, en particular, se vivió con especial repercusión en Argentina por la cantidad de denuncias de "corrupción" y de "beneficio" que tecibió.

La gran polémica de la jornada ocurrió tras un centro venenoso lanzado sobre el área española. En su intento por desactivar el peligro, el defensor central Aymeric Laporte rechazó la pelota de cabeza con tanta mala fortuna que el esférico impactó de manera clara en el brazo extendido de su compañero, Rodri.

A pesar de que el brazo del mediocampista del Manchester City se encontraba en una posición visiblemente antinatural y ocupando un volumen considerable, y ante las airadas y desesperadas protestas de todo el plantel belga que rodeó de inmediato al juez principal, la acción pasó de largo. Desde el VAR consideraron que el desvío previo de Laporte eximía a Rodri de la infracción, por lo que decidieron ni siquiera llamar al árbitro para revisar la jugada en la pantalla. Lo cual, según el reglamento, es la decisión correcta.

La jugada de la mano