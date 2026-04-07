Sufrió un ataque al corazón: murió un histórico periodista a los 84 años.

El mundo del periodismo despide a una figura histórica. El escritor italiano Vittorio Messori falleció este último viernes en su domicilio a orillas del Lago de Garda. Según confirmó su círculo íntimo y replicaron medios europeos, un ataque al corazón terminó con la vida del autor a sus 84 años.

Aunque creció en un ambiente anticlerical en la ciudad de Turín, una experiencia transformadora a sus 23 años lo acercó de forma definitiva al catolicismo. Desde aquel momento, enfocó su carrera profesional en la demostración racional de la divinidad de Jesús mediante argumentos concretos.

Un legado imborrable

El salto definitivo a la fama internacional llegó con la publicación de su libro "Hipótesis sobre Jesús" en 1976, un verdadero éxito editorial traducido a veintidós idiomas. Sin embargo, su nombre quedó grabado en la historia grande por sus encuentros con los máximos líderes del Vaticano. En 1985 lanzó "Informe sobre la Fe", un extenso reportaje al cardenal Joseph Ratzinger, quien años más tarde asumiría el pontificado como Benedicto XVI.

Una década después, consiguió un hito sin precedentes. El autor publicó la exitosa obra "Cruzando el umbral de la esperanza", el único texto con respuestas escritas y directas del Papa Juan Pablo II. Con el paso del tiempo, el intelectual prefirió el silencio público frente a la nueva línea pastoral del Papa Francisco, para evitar así cualquier polémica o ruptura con la Iglesia.

Sufrió un ataque al corazón: murió un histórico periodista a los 84 años.

Su deceso ocurrió en la noche del Viernes Santo, una fecha de inmenso valor espiritual para su familia. Su amada esposa Rosanna perdió la vida hace cuatro años durante un Sábado Santo. Como último deseo, el periodista solicitó una cita textual de San Pablo para su propia lápida: "Sé en quién he creído".