Jonatan Viale dio vuelta y reveló la peor "contradicción" del gobierno de Milei: "Muchos".

Durante su programa en la pantalla de TN, el periodista Jonatan Viale analizó la polémica por los millonarios préstamos otorgados a distintos miembros del oficialismo. En vivo, el conductor apuntó contra las máximas figuras de la Casa Rosada y remarcó la enorme hipocresía de los libertarios.

Lejos de justificar el accionar de los dirigentes de La Libertad Avanza, Viale profundizó su editorial con una mirada muy filosa sobre los créditos del Banco Nación.

Para el comunicador, el discurso público de la actual gestión choca de frente con las actitudes privadas de sus propios integrantes. "Ahora, sí creo que la contradicción del gobierno de Milei es evidente", sentenció.

Jonatan Viale dio vuelta y reveló la peor "contradicción" del gobierno de Milei: "Muchos".

La privatización frustrada del Banco Nación

Acto seguido, el periodista detalló la principal paradoja de este escándalo del oficialismo. Según su perspectiva, resulta insólito el uso de las arcas públicas tras las promesas de campaña sobre el inminente achique del Estado. "Muchos decían que había que privatizar el Banco Nación y terminan sacando un crédito con el Banco Nación, eso es raro. Y además créditos potentes, créditos pesados", cuestionó.

Para dimensionar la gravedad del asunto, el conductor alertó sobre el rango jerárquico de los distintos beneficiarios. "Estamos hablando de funcionarios de primera y de segunda línea del gobierno", remató a modo de conclusión.