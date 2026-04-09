En medio del paro de colectivos, una pasajera apuntó contra Milei: "Estoy cansada".

En el marco de un nuevo conflicto en el transporte público que derivó en reducción de frecuencias y paro de colectivos, un video viral volvió a poner en evidencia el malestar cotidiano de los pasajeros, que se extiende mucho más allá del viaje. Esta vez, la protagonista fue una mujer que, visiblemente afectada por la crisis económica, expresó su bronca frente a cámara y apuntó directamente contra el gobierno de Javier Milei.

La escena que se dio en un noticiero muestra a la pasajera en una parada de colectivo, en medio de largas esperas y servicios irregulares. “Estoy cansada. Tengo 28 años y lo único que digo todos los días es que estoy cansada”, dijo con frustración, en un testimonio que rápidamente se replicó y generó miles de reacciones.

Y siguió: "Llego a mi casa a las 9 de la noche, tengo un nene y no puedo pasar tiempo con él. Salgo a las 5 de la mañana para ir a trabajar". Además, dejó en claro que su reclamo no se debía solo a la situación del transporte sino también a la pérdida de poder adquisitivo debido a la crisis económica de Milei y el aumento de los alimentos. "no me alcanza para comer... En mi casa decimos que somos vegetarianos, con humor... Ya no comemos carne, me cuesta comprar un paquete de fideos, me cuesta ir a la verdulería, no llego a fin de mes, me tengo que endeudar. Estoy cansada", cuestionó.

La joven oriunda de Quilmes resaltó su frustración por llegar tarde al trabajo y la posibilidad de perder parte de su suelto y señaló que no hace la cuenta de cuánta plata gasto por mes en transporte, porque se "deprime". "Por día pago 5 mil o 6 mil pesos de sube. Estoy cansada", enfatizó.

El episodio se da en un contexto de crisis en el sistema de transporte, atravesado por conflictos entre empresas, choferes y el Gobierno por subsidios y costos operativos. La reducción de servicios, que en algunos casos alcanza porcentajes significativos, impacta directamente en la vida diaria de quienes dependen del colectivo para trabajar o estudiar.

Las decisiones del Gobierno Nacional

En paralelo, decisiones del Gobierno nacional, como la reducción o eliminación de subsidios al transporte en distintas jurisdicciones, forman parte del trasfondo del conflicto y fueron señaladas como uno de los factores que tensionan el funcionamiento del sistema.

Más allá del caso puntual, la viralización del video expone una escena que se repite a diario en distintas paradas del país, usuarios que esperan más de lo habitual, unidades colapsadas y un servicio que no logra responder a la demanda.