Paro de colectivos: se lleva adelante la medida y hay menos líneas funcionando en AMBA

El conflicto en el transporte público suma un nuevo capítulo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde numerosas líneas de colectivos confirmaron su adhesión al paro de colectivos. De esta manera, se espera una jornada con serias complicaciones para millones de usuarios.

Paro de colectivos: Cuáles líneas paran

En primer lugar, la protesta se traduce en una reducción significativa de servicios, ya que una extensa lista de líneas se plegará al paro, afectando tanto recorridos urbanos como interjurisdiccionales.

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Entre las líneas que se suman figuran la 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197.

De este modo, la magnitud de la medida impactará de lleno en la movilidad diaria dentro del AMBA, donde el colectivo, junto al tren, son los principales medios de transporte para trabajadores, estudiantes y usuarios en general.

Asimismo, el paro se enmarca en un contexto de creciente tensión entre el sector empresario, los trabajadores y el Gobierno nacional, con reclamos vinculados al financiamiento del sistema, atrasos en los pagos y dificultades para afrontar costos operativos y salariales.

Paro de colectivos: se lleva adelante la medida y hay menos líneas funcionando en AMBA

Por lo tanto, se espera una jornada con largas demoras, paradas colapsadas y alternativas de transporte saturadas. Las autoridades recomiendan a los usuarios prever con anticipación sus traslados y, en la medida de lo posible, buscar opciones alternativas. Mientras tanto, el conflicto sigue abierto y no se descartan nuevas medidas en los próximos días si no se alcanza un acuerdo que permita normalizar el servicio.

Paro de colectivos: Las líneas que no paran

En paralelo, algunas empresas confirman qué líneas de colectivo no se adhieren a la medida de fuerza y ​​garantizan la prestación del servicio, al menos de manera parcial.

A través de un comunicado, indicaron que las líneas que operan en la Ciudad de Buenos Aires -64, 65 y 151- funcionaron con normalidad durante la jornada.

En tanto, el resto de los servicios bajo su órbita, tanto de jurisdicción nacional como provincial, comenzarán a normalizarse progresivamente a partir de este jueves, aunque habrá demoras y menos servicios.

Entre estas líneas se encuentran la 136, 163, 166, 176, 182, 194, 195, 228, 236, 237, 269, 276, 302, 303, 310, 322, 326, 327, 336, 365, 386, 392, 395, 441, 443B, 448, 503, 504, 507, 510, 634, 670 y 741. Según explicaron desde el sector, esta mejora en la prestación del servicio responde al ingreso de subsidios que se acreditaron durante las últimas horas.

Sin embargo, el conflicto está lejos de resolverse. El mismo comunicado advierte que este jueves habrá una nueva reunión en la Secretaría de Transporte de la Nación entre autoridades gubernamentales y representantes de las cámaras empresarias, en busca de una salida a la crisis.

El eje del reclamo se centra en el retraso en los pagos y en la estructura de financiamiento del sistema, que -según las empresas- resulta insuficiente para cubrir los costos operativos y cumplir con las obligaciones salariales. En este contexto, responsabilizan al Ejecutivo por la falta de definiciones y no descartan que la situación pueda escalar si no hay respuestas concretas.