Zelenski celebra la distensión con Irán y dice que Ucrania está abierta a un alto el fuego con Rusia

FOTO DE ARCHIVO. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, durante una entrevista con Reuters, durante el ataque de Rusia a Ucrania, en Kiev, Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo el miércoles que acogía ‌con satisfacción ‌el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, y añadió que Kiev estaba dispuesta a "responder de la misma manera" si Moscú cesaba sus ataques.

"Ucrania siempre ha pedido un alto ​el fuego ⁠en la guerra que Rusia libra ‌aquí en Europa contra nuestro ⁠Estado y nuestro ⁠pueblo, y apoyamos el alto el fuego en Oriente Medio y el golfo (Pérsico) que ⁠allana el camino para los ​esfuerzos diplomáticos", escribió en ‌X.

"Es obvio para todos ‌que un alto el fuego puede ⁠crear las condiciones previas adecuadas para alcanzar acuerdos", añadió.

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Ucrania había elogiado anteriormente la "resolución" de EEUU al atacar ​a ‌Irán, que es un aliado cercano de Rusia y ha suministrado miles de drones que se han utilizado para atacar a ⁠Ucrania.

Kiev ha pedido repetidamente a Moscú que acepte un alto el fuego total en esta guerra de cuatro años para que ambas partes puedan negociar un acuerdo de paz. Rusia afirma que quiere ‌que se acuerden condiciones de paz exhaustivas antes de dejar de luchar.

Ucrania también ha enviado a más de 200 especialistas a Oriente Medio para ayudar ‌a contrarrestar los ataques con drones de Irán.

"Los equipos militares de expertos ucranianos seguirán ‌trabajando ⁠en la región para ayudar a desarrollar aún más las ​capacidades de seguridad", dijo Zelenski.

Con información de Reuters