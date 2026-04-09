Clima hoy y pronóstico del tiempo en Santa Fe: cómo será el jueves 9 de abril de 2026

Santa Fe soleado.

El clima en Santa Fe y Rosario muestra señales de estabilidad en pleno otoño. Para este jueves 9 de abril de 2026, se espera una jornada sin precipitaciones y con temperaturas en ascenso, en línea con lo que ocurre en la región central del país.

De acuerdo al pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el comportamiento responde a la persistencia de un sistema de alta presión que mantiene condiciones secas y cielo con nubosidad variable. Este tipo de patrones es habitual en abril, aunque no siempre con temperaturas en aumento.

Cómo estará este jueves en Santa Fe y Rosario

El 9 de abril de 2026 arrancará con una temperatura mínima de 15°, en una mañana fresca pero sin extremos. Con el correr de las horas, el termómetro irá en ascenso hasta alcanzar una máxima de 24°, lo que marca un leve pero sostenido aumento respecto a jornadas anteriores.

El cielo se presentará parcialmente nublado durante gran parte del día, con momentos de sol que contribuirán a una sensación térmica agradable. Los vientos serán leves, sin ráfagas intensas, lo que refuerza el escenario de estabilidad.

Pronóstico de Santa Fe.

Uno de los datos más relevantes del pronóstico es la ausencia de lluvias. La probabilidad de precipitaciones es prácticamente nula, lo que convierte al jueves en un día ideal para actividades al aire libre, traslados o incluso ejercicio físico.

Hacia la noche, la temperatura descenderá levemente, pero se mantendrá en valores moderados, sin el frío más marcado que suele aparecer en esta época del año.

Pronóstico de Rosario.

Las recomendaciones para el clima del jueves

Apostá a ropa liviana con abrigo opcional : mínima de 15° y máxima de 24°.

: mínima de 15° y máxima de 24°. Llevá una campera fina : ideal para la mañana y la noche.

: ideal para la mañana y la noche. No te olvides los anteojos de sol : habrá momentos de buen sol entre nubes.

: habrá momentos de buen sol entre nubes. Hidratate bien : la temperatura sube y puede sentirse más cálido de lo esperado.

: la temperatura sube y puede sentirse más cálido de lo esperado. Perfecto para hacer ejercicio : clima estable, sin calor extremo ni lluvias.

: clima estable, sin calor extremo ni lluvias. Día ideal para salir : trámites, paseos o actividades al aire libre sin complicaciones.

: trámites, paseos o actividades al aire libre sin complicaciones. Atención a la noche : refresca levemente, sumá abrigo si vas a estar afuera.

: refresca levemente, sumá abrigo si vas a estar afuera. Paraguas descartado: no se esperan lluvias en toda la jornada.

Qué anticipa el pronóstico extendido para Santa Fe y Rosario

El aumento térmico no será un hecho aislado. Para los días siguientes se espera una continuidad en esta tendencia, con máximas que podrían seguir subiendo y consolidar un cierre de semana más cálido en la provincia.

Sin embargo, especialistas del SMN advierten que estos períodos de estabilidad pueden ser antesala de cambios en la circulación de aire, lo que eventualmente podría derivar en mayor nubosidad o lluvias aisladas hacia el fin de semana o la próxima semana.