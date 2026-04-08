Rusia dice que miembros de la UE están ayudando a rivales electorales de Orbán en Hungría

Rusia dijo el miércoles que algunas fuerzas políticas de la Unión Europea se oponían a la candidatura a la reelección del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, y estaban tratando de ayudar a sus oponentes.
La intervención del Kremlin tuvo lugar un día después de que el vicepresidente estadounidense JD Vance, en Budapest, acusara a la UE de una injerencia "vergonzosa" en las elecciones del 12 de abril, que, según muchas encuestas de opinión, podrían poner fin a los 16 años de poder de Orbán.
"A muchas fuerzas en Europa, a muchas fuerzas en Bruselas, no les gustaría que Orbán volviera a ganar las elecciones", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, cuando se le preguntó por una transcripción filtrada, publicada por Bloomberg, de una conversación del año pasado entre Orbán y el presidente ruso, Vladimir Putin.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
"Esto es bien sabido, es obvio a simple vista y, por supuesto, están haciendo el juego a aquellas fuerzas que se oponen políticamente a Orbán y creen que publicar este tipo de material podría perjudicarle", dijo Peskov a los periodistas.
No aportó ninguna prueba de que ningún funcionario de la UE estuviera involucrado de alguna manera en la filtración. Un portavoz de la Comisión Europea dijo: "Las elecciones son una decisión exclusiva de los ciudadanos".
El presidente de EEUU, Donald Trump, ha respaldado personalmente la candidatura de Orbán a la reelección, una postura reiterada por Vance en Budapest el martes. Orbán, un nacionalista, también ha mantenido relaciones cordiales con Putin a pesar de la guerra de Ucrania y de los esfuerzos de la UE —de la que Hungría es miembro— por aislar y debilitar a Rusia con oleadas de sanciones económicas.
Hungría sigue dependiendo en gran medida del petróleo y el gas rusos. Alegando una disputa con Kiev sobre un oleoducto dañado por la guerra, Orbán ha bloqueado la ejecución de un préstamo de la UE a Ucrania acordado en diciembre.
En la transcripción publicada por Bloomberg, Orbán dijo que estaba al servicio de Putin y citó un cuento húngaro en el que un ratón ayuda a un león.
Peskov, que no negó que las declaraciones fueran auténticas, dijo que mostraban a Orbán bajo una luz pragmática.
"Es, sin duda, un político muy eficaz... alguien que defiende específicamente los intereses de su propio país", dijo Peskov.
Con información de Reuters