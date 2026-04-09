Milei celebró la reforma de la Ley de Glaciares: "Nada que proteger"

Pese a las movilizaciones de rechazo en las inmediaciones del Congreso por parte de grupos ambientalistas, La Libertad Avanza (LLA) y aliados lograron la sanción definitiva de las reformas de la ley de Glaciares en la Cámara de Diputados. Sin embargo, a 22 días de que Manuel Adorni brinde su primer informe de gestión, la oposición estuvo a escasos votos de convocar al Jefe de Gabinete al recinto para una moción de censura, así como a una comparecencia de él y de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.