El Gobierno de Javier Milei logró aprobar este jueves en Diputados la reforma de Ley de Glaciares, pero no pudo evitar el cruce por el escándalo de Manuel Adorni. La iniciativa llegó con media sanción del Senado y se convirtió en ley. En tanto, hubo pedidos de la oposición para citar al jefe de Gabinete al Congreso por la polémica con sus viajes y sus propiedades. Seguí todas las medidas del gobierno de Javier Milei este miércoles 8 de abril en la cobertura minuto a minuto.
Milei celebró la reforma de la Ley de Glaciares: "Nada que proteger"
En VIVO - Actualizado hace 16 minutos
Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
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Milei celebró la reforma de la Ley de Glaciares: "Nada que proteger"
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LLLA no pudo eludir los escándalos de Adorni, pero tiene la reforma de la ley de Glaciares
El radicalismo, el PRO y bloques provinciales cooperaron con el oficialismo en la Cámara baja, tanto como para aprobar el proyecto como para rechazar la habilitación del debate sobre los pedidos de citaciones de la oposición al jefe de Gabinete y a Karina Milei.
Pese a las movilizaciones de rechazo en las inmediaciones del Congreso por parte de grupos ambientalistas, La Libertad Avanza (LLA) y aliados lograron la sanción definitiva de las reformas de la ley de Glaciares en la Cámara de Diputados. Sin embargo, a 22 días de que Manuel Adorni brinde su primer informe de gestión, la oposición estuvo a escasos votos de convocar al Jefe de Gabinete al recinto para una moción de censura, así como a una comparecencia de él y de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.
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El Gobierno en su peor momento: Kicillof supera a Milei y el PJ se impone a LLA
Una nueva encuesta de la consultora Opina Argentina revela que la caída de imagen de Milei ya lo ubica nueve puntos por debajo de Kicillof. Además, por primera vez el PJ supera a La Libertad Avanza en intención de voto.
La caída de apoyos para el gobierno de Javier Milei se profundiza en abril, según los primeros datos. Esa merma ya impacta en la imagen y en la intención de voto. Al punto que el gobernador bonaerense Axel Kicillof lo supera en imagen positiva por nueve puntos, una diferencia inédita hasta ahora. También es la primera vez que el peronismo queda por encima de La Libertad Avanza en intención de voto. La razón de estos cambios hay que buscarla en las expectativas: cada vez más argentinos creen que la situación económica será peor dentro de un año.
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El Gobierno en su peor momento: Kicillof supera a Milei y el PJ se impone a LLA
Una nueva encuesta de la consultora Opina Argentina revela que la caída de imagen de Milei ya lo ubica nueve puntos por debajo de Kicillof. Además, por primera vez el PJ supera a La Libertad Avanza en intención de voto.
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Tampoco esta vez fue distinto
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El Gobierno de Milei avanza con la entrega del territorio nacional a empresas extranjeras
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La escribana del jefe de Gabinete declaró ante la Justicia y terminó de demostrar que la versión oficial no cierra. Uno a uno, los datos que no cierran en el relato de Adorni.
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Créditos del Banco Nación: el demoledor archivo de uno de los funcionarios de Caputo
El integrante de La Libertad Avanza criticaba al Estado y al Banco Nación, pero terminó con un crédito millonario.
Funcionario de Caputo criticaba al Banco Nación pero pidió un préstamo millonario.
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La Unión Tranviarios Automotor anunció una "retención de tareas" para este jueves por falta de pago de salarios.
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Ajuste de Milei: presentaron el proyecto de emergencia en salud sexual
El proyecto de emergencia en salud sexual advierte sobre el aumento del VIH y la sífilis, recortes y falta de insumos en todo el país.
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Caligari, de UTA: "Cuando no haya subsidios, el boleto costará $2000"
Mario Caligari alertó sobre una crisis terminal en el transporte. Ante la suba de combustibles y la quita de subsidios, el pasaje mínimo sufriría un salto histórico.
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