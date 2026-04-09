Tenía cáncer de próstata: el espectáculo despide a un histórico actor.

El mundo del espectáculo lamenta una enorme pérdida. El reconocido actor Carl W. Crudup falleció a los 79 años a causa de un cáncer de próstata.

Según confirmó The Hollywood Reporter, el deceso ocurrió el pasado 10 de enero en su rancho privado de la localidad de Littlerock, California. En ese refugio natural, el artista encontró paz absoluta en compañía de sus animales. "Sus cabras eran atesoradas como niños, y encarnó el corazón del Dr. Dolittle original, gentil, compasivo e infinitamente paciente", detalló su familia a través de un emotivo comunicado.

Nacido en noviembre de 1946, el actor construyó una carrera durante más de cinco décadas ininterrumpidas. Tras su paso por el ejército de los Estados Unidos, estudió arte dramático en Nueva York y saltó a la fama en Broadway con la aclamada obra The First Breeze of Summer en el año 1975. Su indiscutido talento lo llevó rápidamente a la pantalla grande, con un debut cinematográfico en la película The Gambler junto al legendario James Caan, para luego brillar en cintas de culto como J.D.’s Revenge y The Monkey Hustle.

Tenía cáncer de próstata: el espectáculo despide a un histórico actor.

El éxito en la televisión

A lo largo de su vida profesional, la estrella consolidó su popularidad con participaciones estelares en exitosas series de televisión. Su extenso currículum incluye clásicos ineludibles como ER, Criminal Minds, Shameless, Better Things y la más reciente comedia A Man on the Inside.

Para honrar su memoria, el director y académico Rel Dowdell destacó su enorme aporte cultural en un contexto adverso. "Como muchos talentos afroamericanos anónimos de esa época, utilizó su formación formal para aportar siempre carisma y distinción para elevar y dar dignidad al trabajo colectivo", sentenció el cineasta sobre su querido colega.