El Turco Asís prendió las alarmas por lo que reveló sobre Milei: "Ha cometido muchas"

El Turco Asís prendió las alarmas por lo que reveló sobre Milei.

En su reciente participación en el canal de streaming Gelatina, Jorge "Turco" Asís evaluó los últimos meses de gestión de Javier Milei. Con su habitual estilo, el histórico analista político enumeró los graves errores del líder libertario.

Para el experto, los recientes traspiés exponen una enorme fragilidad. “Ha cometido muchas chambonadas, chambonadas que son muy explícitas, muy obvias”, arrancó su columna.

De inmediato, trazó un claro paralelismo con el pasado y lanzó una fuerte advertencia sobre el paso por los tribunales federales. “Cuando vos desde la política entrás en Comodoro Py es un problema. Que lo puede confirmar la doctora, que está con tobillera, que no es una cuestión menor. Son los riesgos previsibles de la actividad política”, relató en referencia a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El impacto de la criptoestafa

Al profundizar en los casos de corrupción, el escritor desmenuzó el conflicto por la estafa financiera en el entorno oficial. “El tema $LIBRA es complejo de explicar. No sigue tanto la sociedad la cuestión $LIBRA. Sabe que ahí hay algo, que hay un lío, se siguen los temas”, describió.

El Turco Asís prendió las alarmas por lo que reveló sobre Milei.

Sin embargo, el comunicador reservó su crítica más feroz para el escándalo de los audios filtrados. “Peor fue el tema Andis, que aparecen ahí grabaciones y trascendidos del 3%, la Guantanamera", sentenció con firmeza frente a los micrófonos. A modo de cierre, graficó el desgaste definitivo de la imagen presidencial en las calles: "Cuando ya te cantan en las hinchadas o en el subte es un problema".