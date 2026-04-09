El móvil de LN+ fue a una larga fila de pasajeros que esperaban el colectivo, una señora vio que eran ellos y les dijo de todo en vivo.

Se vivió un tenso momento en medio del paro de colectivos al aire de LN+. Es que uno de sus móviles acudió al centro de Moreno, zona oeste del Gran Buenos Aires, para hablar con los pasajeros que estaban esperando el colectivo de la línea 57 con destino a Palermo. Allí, una usuaria advirtió la presencia del canal oficialista y les dijo de todo al aire.

"Todos ustedes votaron esto, y esto es todos los días, el 57 es una mierda. Te cobran carísimo y mirá cómo tenemos que viajar", comenzó diciendo la mujer. Visiblemente molesta, la señora exclamó: "(Sale) 3000 pesos a Palermo. ¿Para qué? Esto es lo votaron ustedes, ¿este es el canal? Esto es lo que votaron ustedes. Y ahora, mirá: a las trompadas limpias. Es una vergüenza".