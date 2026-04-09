Un colectivero humilló a la movilera de TN por no saber cómo pagar el boleto: "Se nota que..."

Paula Bernini, famosa movilera de TN, pasó un incómodo momento al aire cuando se subió a un colectivo para hacer una de sus salidas del noticiero. Junto al camarógrafo, abordaron una de las líneas utilizadas para viajar a Constitución en medio del paro, y un percance frustró su objetivo: pagar el boleto de manera virtual.
La movilera de TN no tenía SUBE y se dispuso a pagar con una billetera virtual, pero no sabía cómo. "¿Cómo es? ¿Pongo ahí?", comenzó diciendo Bernini. "Probá con QR a ver", le dijo el chofer del colectivo que abordó, sin saber que la periodista no tenía conocimiento sobre cómo abonar por esta vía.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
"Con el QR no es así. Fijate que tenés que poner pagar transporte. Se nota que tenés auto, eh", remató el colectivero, humillando a Paula Bernini en su intento por viajar en transporte público. El video se hizo viral rápidamente en las redes sociales.