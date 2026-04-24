La pregunta que todos le hacen a Oriana Sabatini es siempre la misma: ¿Paulo Dybala vuelve a Argentina? Y la modelo, que viene esquivando el tema con la diplomacia justa, decidió hablar. Sus palabras no confirmaron nada, pero tampoco cerraron ninguna puerta. Y una frase en particular bastó para encender la ilusión que une a Dybala con Boca Juniors.

Con el contrato de Dybala en la Roma finalizando en junio y los rumores que lo vinculan al cliub que encabeza Juan Román Riquelme creciendo día a día, Sabatini se mostró cauta pero transparente sobre cómo vive la familia esta incertidumbre.

"Roma es hermosa, sí, pero bueno, es trabajo también. No es que uno puede decidir así nomás, porque depende de muchas cosas. Así que hay que ver cómo se desenvuelve todo y ver qué sucede. Ojalá que en junio se defina, así ya me mentalizo", expresó la artista con una mezcla de ansiedad y humor que resume perfectamente el momento que atraviesa la pareja.

La frase final fue la que resonó más fuerte. Que Oriana quiera que el futuro de Dybala se defina en junio para poder mentalizarse es una señal de que la familia está ante una decisión de vida importante, no solo ante una negociación deportiva.

River en el corazón, pero libertad para Paulo

"Yo soy de River, pero quiero que haga lo que le haga feliz", dijo Sabatini en una entrevista con Mario Pergolini , dejando en claro que sus preferencias futbolísticas no condicionan en absoluto la decisión del jugador.

Vale recordar que el padre de Oriana, "El Ova" Sabatini, es hincha declarado de River y su corazón no quiere que Dybala juegue en Boca. Sin embargo, las palabras de Oriana sugieren que en la familia el criterio que prevalece es el bienestar de Paulo, no la pertenencia futbolística de sus suegros.

El tema está presente en la vida cotidiana

Oriana también reconoció que el posible regreso a Argentina es una conversación que aparece con frecuencia en el hogar, especialmente después de que Leandro Paredes manifestara públicamente su deseo de compartir equipo con Dybala en Boca. Las declaraciones del volante, que ya concretó su regreso al xeneize, pusieron más presión sobre una decisión que la familia todavía no terminó de procesar.

La cantante subrayó que más allá de los deseos de terceros, lo que la familia necesita son certezas para poder organizar su vida. Una definición que, según sus propias palabras, espera que llegue antes de que arranque el Mundial.