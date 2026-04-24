Zelenski llega a Arabia Saudita en busca de cooperación en materia de seguridad

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, llegó el viernes a Yeda en su segunda visita a Arabia Saudita en un mes, en un momento en que Kiev intenta reforzar la cooperación en materia de seguridad y promocionar su tecnología probada en combate en Oriente Medio, en medio de la guerra con Irán.
"Ayer, en una reunión con líderes europeos, conseguimos garantías financieras para nuestra resiliencia. Hoy, estamos avanzando en nuestros acuerdos con Arabia Saudita en los ámbitos de la seguridad, la energía y las infraestructuras", afirmó Zelenski en la red social X a su llegada.
Añadió que tiene previsto reunirse con el príncipe heredero, Mohammed bin Salman.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
El propio Zelenski no mencionó la ciudad, pero la televisión estatal saudí informó de que había llegado a Yeda.
Durante su última visita a Arabia Saudita, Kiev y Riad alcanzaron un acuerdo de cooperación en materia de defensa que Zelenski describió como una amplia base para futuros contratos.
A raíz de la guerra con Irán, Ucrania cerró acuerdos con varios socios de Oriente Medio al ofrecer tecnologías y experiencia en el derribo de drones de ataque de largo alcance iraníes.
Zelenski elogió más tarde la ayuda de Ucrania por haber dado resultados en Oriente Medio, y también ofreció la experiencia de Kiev para ayudar a restablecer la libre navegación en el estrecho de Ormuz.
Con información de Reuters