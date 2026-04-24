Zelenski llega a Arabia Saudita en busca de cooperación en materia de seguridad

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, llega a Ayia Napa, Chipre, para asistir a una cumbre informal de líderes europeos.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, llegó el viernes a Yeda ‌en su ‌segunda visita a Arabia Saudita en un mes, en un momento en que Kiev intenta reforzar la cooperación en materia de seguridad y promocionar su tecnología probada en combate en ​Oriente Medio, ⁠en medio de la guerra ‌con Irán.

"Ayer, en una reunión ⁠con líderes europeos, ⁠conseguimos garantías financieras para nuestra resiliencia. Hoy, estamos avanzando en nuestros acuerdos con ⁠Arabia Saudita en los ámbitos de ​la seguridad, la energía ‌y las infraestructuras", afirmó ‌Zelenski en la red social ⁠X a su llegada.

Añadió que tiene previsto reunirse con el príncipe heredero, Mohammed bin Salman.

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El propio ​Zelenski no ‌mencionó la ciudad, pero la televisión estatal saudí informó de que había llegado a Yeda.

Durante su última visita a Arabia ⁠Saudita, Kiev y Riad alcanzaron un acuerdo de cooperación en materia de defensa que Zelenski describió como una amplia base para futuros contratos.

A raíz de la guerra con Irán, Ucrania cerró acuerdos con ‌varios socios de Oriente Medio al ofrecer tecnologías y experiencia en el derribo de drones de ataque de largo alcance iraníes.

Zelenski elogió más tarde ‌la ayuda de Ucrania por haber dado resultados en Oriente Medio, y también ‌ofreció la ⁠experiencia de Kiev para ayudar a restablecer la libre ​navegación en el estrecho de Ormuz.

Con información de Reuters