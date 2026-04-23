Real Madrid pierde a Militao y Güler para resto de la temporada por lesiones en los isquiotibiales

Imagen de archivo del centrocampista turco del Real Madrid Arda Güler durante un partido de LaLiga ante el Deportivo Alavés en el Santiago Bernabeu, Madrid, España.

El Real Madrid sufrió un doble revés el jueves, cuando informó ‌de que sus ‌jugadores Arda Güler y Eder Militao quedarán descartados para lo que resta de temporada por lesiones en los isquiotibiales.

Según fuentes del club, se espera que ambos jugadores estén de baja unas cuatro semanas, pero deberían ​recuperarse a tiempo ⁠para el Mundial, que comienza en ‌menos de 50 días.

El contratiempo de ⁠Güler se produjo en ⁠la última sesión de entrenamiento antes del partido del viernes contra el Real Betis. Unas molestias ⁠musculares obligaron al centrocampista turco a ​quedarse en el gimnasio y ‌saltarse el trabajo en ‌grupo, y las pruebas posteriores diagnosticaron una ⁠lesión muscular en el isquiotibial de la pierna derecha.

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La lesión de Militao fue más inmediata y más visible. El defensa ​brasileño sintió ‌un pinchazo en una entrada poco antes del descanso en el partido del martes contra el Alavés y pidió inmediatamente ser sustituido.

Aunque el entrenador Álvaro ⁠Arbeloa se mostró inicialmente optimista tras el partido, una resonancia magnética reveló posteriormente una lesión muscular en el tendón de la corva de la pierna izquierda de Militao.

Esto supone otro revés para el central brasileño, que ha sufrido ‌una sucesión de lesiones en las últimas temporadas, incluidas roturas del ligamento cruzado anterior en dos años consecutivos.

A falta de seis jornadas, el Fútbol Club Barcelona lidera la clasificación de ‌LaLiga con 82 puntos, nueve por delante del Real Madrid, que suma 73. Ambos equipos se ‌enfrentarán en ⁠el Clásico español en el Camp Nou el 10 de mayo, donde ​los azulgranas podrían sellar el título por segunda temporada consecutiva con una victoria sobre su eterno rival.

(Editado en español por Carlos Serrano)