Circuito Istanbul Park de Turquía acogerá la F1 durante al menos cinco años a partir de 2027

Imagen de archivo de la partida del Gran Premio de Turquía de Fórmula Uno en el Parque Intercity Istanbul, Estambul, Turquía.

​El circuito de Istanbul Park volverá al calendario de Fórmula Uno a partir de 2027 durante al ‌menos cinco años, ‌según anunció este viernes la presidencia turca, lo que supone la culminación de la campaña que Turquía lleva años llevando a cabo para regresar a este deporte.

Los detalles del acuerdo no se dieron a conocer de inmediato, pero el presidente Tayyip Erdogan tiene previsto anunciar ​oficialmente el acuerdo ⁠en un acto que se celebrará más tarde ‌en el día en Estambul, junto al presidente ejecutivo ⁠de la F1, Stefano Domenicali, ⁠y Mohammed Ben Sulayem, presidente de la Federación Internacional del Automóvil ( FIA), el organismo rector del deporte.

El circuito situado en ⁠la parte asiática de Estambul es muy popular ​entre pilotos y aficionados, pero la ‌última vez que acogió una ‌carrera fue en 2021, como sustituto durante la ⁠pandemia de COVID-19.

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También acogió Grandes Premios entre 2005 y 2011, así como en la temporada 2020, cuando Lewis Hamilton ganó la carrera para hacerse con su ​séptimo campeonato ‌del mundo, igualando el récord de Michael Schumacher.

Aunque Turquía continuó las negociaciones para volver al calendario tras ese evento, el impulso se ralentizó a partir de 2022, en parte debido a ⁠las decenas de millones de dólares necesarios para cerrar un acuerdo que competidores, como Qatar, pudieron financiar.

No obstante, en 2024, Can Bilim Egitim Kurumlari A.S., participada por Lale Cander, presidenta de la filial turca del proveedor de neumáticos de F1 Pirelli, se adjudicó los derechos para gestionar el ‌circuito de Istanbul Park durante un periodo de 30 años por unos 117,8 millones de dólares.

En virtud del acuerdo, los nuevos operadores tenían la misión de traer de vuelta la F1 mediante un contrato a largo plazo para ‌2026, pero las negociaciones, llevadas a cabo junto a la Federación Turca de Deportes Automovilísticos (TOSFED), se estancaron.

En febrero, Domenicali confirmó ‌que Istanbul Park ⁠estaba a punto de volver al calendario en rotación con una carrera ya existente ​y que el número de carreras de la temporada seguiría estando limitado a 24.

Con información de Reuters