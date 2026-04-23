El calendario turístico para los argentinos en 2026 parece haber encontrado un aliado en la proximidad y la competitividad de precios del país vecino. A partir de esta semana, y hasta el 10 de mayo, se abre una ventana de oportunidad denominada Perú Week, una iniciativa que busca transformar el interés creciente por la cultura andina en reservas concretas. Según las últimas estadísticas, el flujo de viajeros locales hacia Perú creció un 12% durante 2025, alcanzando una recuperación del 63% respecto a los niveles de 2019.

A través de la plataforma oficial de la campaña (www.peruweek.com.ar) se han dispuesto más de 140 paquetes turísticos con una base de US$ 335. En un contexto donde el turismo emisivo argentino analiza minuciosamente el costo por noche, este tipo de tarifas permite proyectar vacaciones con un presupuesto controlado, especialmente en destinos que combinan historia y una de las gastronomías más premiadas del mundo.

El mapa de la conectividad: un enfoque federal

Uno de los pilares que sostiene esta campaña es la capilaridad aérea. A diferencia de otros destinos internacionales que obligan a la escala técnica en Buenos Aires, la conexión con Lima se ha federalizado de manera estratégica. Actualmente, operan un promedio de 74 vuelos semanales que conectan de forma directa o eficiente a ciudades como Córdoba, Rosario, Mendoza, Salta e Iguazú, además de los nodos de Aeroparque y Ezeiza.

Esta red, operada por un mix de aerolíneas tradicionales como LATAM y Aerolíneas Argentinas, junto a las low cost JetSMART y Flybondi, permite que el viajero del interior optimice tiempos y costos. Para el residente de Mendoza o Salta, Perú se percibe hoy como un destino más cercano y accesible que muchos puntos de la costa argentina o el sur de Brasil.

Perfil del viajero: ¿Cómo viaja el argentino hoy?

Los datos de 2024 y principios de 2026 arrojan luz sobre el comportamiento del turista local. Si bien el 64% de los viajeros proviene de la Ciudad de Buenos Aires, hay un crecimiento sostenido en provincias como Córdoba (8%) y Mendoza (4%). El perfil es de un turista que busca estadías prolongadas (un promedio de 11 noches) y que tiene un gasto medio de US$ 909 por estadía (sin contar pasajes aéreos).

Este nivel de gasto sugiere que el argentino que elige Perú no lo hace solo por el bajo costo, sino por la calidad de la experiencia. Lima se mantiene como el hub gastronómico indiscutido, mientras que Cusco y el Valle Sagrado siguen siendo los destinos aspiracionales. Sin embargo, la oferta actual busca diversificar el mapa, empujando destinos menos tradicionales como las playas de Tumbes y Piura, o el misticismo selvático de Tambopata e Iquitos.

Para el bolsillo y la logística argentina, existen dos factores que terminan de inclinar la balanza. En primer lugar, la facilidad migratoria: Perú permite el ingreso de ciudadanos argentinos con el Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente, eliminando el costo y el trámite de renovación del pasaporte, un ítem que hoy pesa en cualquier presupuesto familiar.

En segundo lugar, la campaña trasciende las fronteras peruanas para instalarse en las mesas argentinas. Durante estos 20 días, más de 15 restaurantes peruanos en Argentina ofrecerán menús especiales, funcionando como una "embajada sensorial" que busca tentar a quienes aún dudan sobre su próximo destino. En un año donde el turismo de cercanía manda, Perú parece haber hecho bien los deberes para posicionarse como la escapada inteligente de 2026.