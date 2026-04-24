El Gobierno abre la puerta a privatizar la meteorología aérea para vuelos en medio del conflicto gremial

EANA S.A. ya no estará obligada a contratar exclusivamente al SMN.

En una decisión que podría profundizar la tensión con los trabajadores estatales, el Gobierno introdujo cambios estructurales en la provisión del Servicio Meteorológico para la Navegación Aérea (MET). A través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), facultó a la Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad Anónima (EANA S.A.) a prestar este servicio esencial de manera directa o “a través de terceros”. La medida termina con el esquema de exclusividad que mantenía el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El nuevo marco regulatorio establece que EANA S.A. ya no estará obligada a contratar exclusivamente al SMN para obtener la información técnica necesaria para la aviación. El decreto argumenta que la concentración de funciones en un único proveedor generaba "limitaciones" y riesgos para la seguridad operacional, especialmente ante contingencias o conflictos.

Para facilitar la transición, el DNU prevé un esquema de convivencia: el SMN deberá continuar prestando el servicio MET a EANA S.A. por un plazo máximo de 180 días hábiles. Durante este periodo, se espera que se habiliten nuevos prestadores privados que cumplan con los estándares de seguridad que fije la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

Otro de los puntos más polémicos de la reforma es la derogación del financiamiento automático del SMN. Hasta ahora, el organismo recibía el 10% de la Tasa de Protección al Vuelo, una transferencia que el Ejecutivo decidió eliminar por considerar necesario buscar un esquema de financiamiento más "equitativo". Esta quita de recursos se suma a las denuncias gremiales sobre la falta de presupuesto, tecnología y capacitación permanente en el sector.

En sus considerandos, el decreto justifica la urgencia de la medida señalando que la falta de herramientas para adoptar alternativas operativas inmediatas configuraba un riesgo "cierto e inminente" para el transporte aéreo. Con esta reforma, el Gobierno busca dotar al sistema de una "mayor flexibilidad operativa" y una diversificación de prestadores, en un contexto donde la relación con los trabajadores estatales parece haber llegado a un punto de no retorno.

Crisis en el SMN: paro, despidos y tensión con el Gobierno

Esta medida no se da en un vacío institucional, sino en el epicentro de un conflicto laboral sin precedentes en el SMN. En las últimas horas, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) llevó adelante un "apagón informático" y medidas de fuerza que amenazaron con paralizar la actividad aeroportuaria en todo el país. El gremio denunció que el organismo enfrenta un ajuste que incluye el despido de más de 140 trabajadores y una reducción del 30% del personal civil, lo que pondría en riesgo la operatividad de diversas estaciones meteorológicas.

Ante la amenaza de huelga, el Gobierno citó a los representantes gremiales alegando la supuesta "ilegalidad" de la medida, lo que forzó un levantamiento parcial de las acciones de fuerza para garantizar la normalidad de los vuelos comerciales. Sin embargo, desde ATE, su secretario general Rodolfo Aguiar calificó el accionar oficial como un ataque al derecho a huelga y cuestionó que, mientras el Gobierno invoca la esencialidad del servicio para prohibir protestas, simultáneamente desfinancia el organismo y despide a sus especialistas.