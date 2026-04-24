El secretario de Cultura fue abucheado en la inauguración de la Feria del Libro

La apertura de la 50° edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires se desarrolló en un clima de marcada tensión política durante la exposición del secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, quien fue interrumpido por abucheos, silbidos y apenas recibió algunos aplausos aislados del público.

Las manifestaciones de rechazo hacia el funcionario comenzaron desde el inicio de su discurso, aunque se intensificaron cuando mencionó al presidente Javier Milei y a su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia.

En medio de las interrupciones, Cifelli respondió: “Chicos, basta, son cuatro”, y también solicitó “bajar las pancartas”, en alusión a carteles críticos del Gobierno exhibidos entre los asistentes.

Tras mencionar supuestos logros de la gestión en materia cultural, Cifelli afirmó: “Este fue un desarrollo que ha sido posible gracias al liderazgo del Presidente de la Nación, Javier Milei, y al acompañamiento constante de la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei”. En ese instante se escucharon los silbidos y abucheos más intensos. “Por si no entendieron, se los repito de nuevo. Gracias a Javier Milei y Karina Milei”, insistió el secretario de Cultura, lo que provocó nuevas reacciones divididas entre el público.

En medio de gritos e insultos, Cifelli completó: “Argentina empezó a liberarse de problemas estructurales que funcionaban como un límite permanente para pensar el futuro, como fue por ejemplo el caso de YPF. ¿Lo arreglaron ustedes lo de YPF o fue el gobierno de Javier Milei?”.

Luego de su intervención, la ceremonia siguió con los discursos del embajador de Perú en la Argentina, Carlos Chocano Burga —en representación del país invitado de honor—, y del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien brindó unas breves palabras centradas en la importancia de la industria editorial para la ciudad. De esta manera, la inauguración de la feria, que celebra sus 50 años, quedó atravesada por un clima de polarización en uno de los eventos culturales más relevantes del país.

Cuándo es la Feria del Libro 2026 y cuánto salen las entradas

La 50° edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires se realizará del 23 de abril al 11 de mayo de 2026 en el predio de La Rural, en Palermo.

Horarios

Lunes a viernes: de 14 a 22.

de 14 a 22. Sábados, domingos y feriados: de 13 a 22.

Precios de las entradas

Lunes a jueves: $8.000.

$8.000. Viernes, sábados, domingos y feriados: $12.000.

Además, quienes compren su entrada acceden a beneficios clave: