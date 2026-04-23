Milei recibe al dueño de Palantir, Thiel, en Casa Rosada este jueves

Uno de los dueños de Palantir, la poderosa empresa tecnológica estadounidense conocida por sus programas de vigilancia y uso militar de estructuras de inteligencia artificial, Peter Thiel, será recibido este jueves por el presidente Javier Milei en la Casa Rosada. Según adelantaron fuentes de Gobierno a El Destape, la segunda reunión entre el mandatario libertario y este gigante tech será a las 14.

Thiel, que se encuentra en la Argentina sin fecha clara de retorno, ya se había reunido con el asesor presidencial y hombre clave en el vínculo con Estados Unidos, Santiago Caputo. Almorzaron el lunes pasado fuera de la Rosada.

La tercera visita de Thiel

Thiel visitó la Argentina dos veces en 2024: la primera vez en febrero y la segunda en mayo. La primera visita no fue pública ni se anotó en el registro de audiencias, aunque sí figura en las planillas de ingreso de la Casa Rosada junto con su esposo, Matt Danzeisen, y el empresario argentino y embajador en Estados Unidos Alec Oxenford, a las 14.20 de la tarde del martes 27 de febrero y salió casi dos horas más tarde. La segunda visita, el 8 de mayo, fue revelada por el propio Oxenford en sus redes sociales, donde escribió: "Thiel me dijo que cree que las ideas de Milei son tan relevantes a nivel mundial como lo son para Argentina".

Como en las anteriores oportunidades, el magnate trumpista y también fundador de PayPal mantiene un perfil bajo y no trascendieron mayores detalles de su agenda. Empresario de carrera, Thiel es considerado uno de los fundadores del "tecnofascismo" y es uno de los principales impulsores de JD Vance, el vicepresidente de Donald Trump. Crítico de la política, es un convencido de que la libertad y la democracia ya "no son compatibles".

Thiel y su empresa Palantir son uno de los principales proveedores de tecnología del Pentágono y del gobierno de Trump en Estados Unidos. Entre otras cosas, es la compañía que otorga los softwares y monitorea el trabajo de los drones en Medio Oriente, donde Trump lanzó su cruzada contra Irán desde febrero de este año. Descree de la democracia liberal moderna y reivindica el trabajo que su compañía y su país están haciendo en esa región ya que, como escribió la empresa Palantir en su cuenta de X hace algunos días: "La capacidad de las sociedades libres para prevalecer requiere algo más que un atractivo moral. Requiere de poder duro. Y ese poder duro, en este siglo, se construirá sobre software".