En Inglaterra destrozaron a Enzo Fernández por la suspensión en Chelsea

Enzo Fernández sigue dando que hablar en Inglaterra y no precisamente por ser una de las grandes figuras de Chelsea. El volante campeón del mundo con la Selección Argentina fue suspendido en los "Blues" por sus recientes declaraciones sobre Madrid y ahora un periodista lo fulminó con una despiadada crítica. Por supuesto, los términos que utilizó para con el crack surgido de River Plate no pasaron para nada inadvertidos, más aún sabiendo el rol que el mediocampista cumple en el club.

"Me gustaría vivir en España, me gusta mucho Madrid. Me recuerda a Buenos Aires", fueron los dichos de Enzo que despertaron el enojo en suelo inglés, ya que lo vincularon con su deseo de jugar en el Real Madrid después del Mundial 2026. A esto hizo referencia Harry Brent en Daily Star a la hora de definirlo como "un mocoso sin clase y un manipulador". Claro que, no fue lo único que dijo sobre Fernández, sino que también cuestionó su capitanía en el conjunto dirigido por Liam Rosenior.

Un periodista inglés destrozó a Enzo Fernández tras la suspensión en Chelsea

En el artículo, Brent dejó en claro que el argentino se siente atraído por la ciudad española y le convence la idea de vivir allí. A su vez, aseguró que como se lo relaciona con el "Merengue" desde hace más de un año, lo del exhombre del "Millonario" fue una especie de guiño para el club. Con la sanción del entrenador, Enzo Fernández ya se perdió el duelo ante el Port Vale por los cuartos de final de la FA Cup y no estaría ante el Manchester City este domingo 12 de abril, siendo una baja clave para un partido trascendental.

A su vez, cuando tenga lugar su regreso a las canchas, Rosenior también deberá decidir qué hacer con la cinta de capitán, ya que el campeón del mundo habitualmente la viste en el Chelsea. Sobre esto último, el periodista sugirió que el DT le saque la capitanía al futbolista y lanzó una ironía comparándolo con otro jugador. "Merece el brazalete de la misma forma que Alexander Isak el Balón de Oro", añadió.

Destrozaron a Enzo Fernández en un diario inglés

Los números de Enzo Fernández en Chelsea

Partidos jugados : 161.

: 161. Goles : 28.

: 28. Asistencias : 29.

: 29. Títulos: Conference League 2025 y Mundial de Clubes Estados Unidos 2025.

Qué clubes buscan a Enzo Fernández para después del Mundial 2026

Uno de los equipos que suena como posible destino del campeón del mundo con la Selección Argentina es nada más y nada menos que el PSG de Francia. Por supuesto, cuenta con la cantidad de dinero suficiente como para comprárselo al Chelsea y que forme parte del plantel de Luis Enrique, una situación muy parecida a la del Real Madrid siendo un deseo de Florentino Pérez.

A su vez, también trascendió que el Al-Ittihad de Arabia Saudita también tiene intenciones de que llegue a dicha institución, información confirmada por el periodista turco Ekrem Konur. Por supuesto, hasta el momento son sólo rumores y no hay nada confirmado sobre el futuro del crack surgido de River Plate.