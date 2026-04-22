A Majul lo mandaron a abrir el paraguas con la inflación y se le escapó lo que piensa el Gobierno: "Muy"

En la pantalla de La Nación Más, el periodista Luis Majul ensayó una insólita defensa para justificar el crecimiento del índice de inflación. Lejos del optimismo inicial, el conductor reconoció la imposibilidad de alcanzar las promesas de la Casa Rosada.

El descargo televisivo evidenció un claro cambio de postura en los principales defensores del modelo. "Hay una toma de conciencia dentro del Gobierno", arrancó el conductor frente a las cámaras. Acto seguido, apeló a información de otros medios para sostener su sorpresiva teoría. "En el Gobierno, algunos sectores, incluso el equipo económico, se están empezando a dar cuenta, porque la realidad los empujó, que bajar la inflación que volaba hacia una hiper a 1 o a 0 es muy difícil", leyó al aire un nota de Clarín.

Para completar el panorama, sinceró las nuevas y magras proyecciones de la gestión: "Que muy probablemente la inflación, por más que baje, va a estar eventualmente entre el 2 y el 1. Y eso no sería ningún desmérito, al contrario, hay que bajar las expectativas".

Frente a la evidente derrota de la narrativa libertaria, la figura del canal oficialista intentó transformar la derrota económica en una simple lección. "A mí me parece que esa toma de conciencia, yo no soy un experto en la materia, sería un buen aprendizaje de parte del Gobierno y de parte del presidente Javier Milei", analizó de forma sumamente complaciente.

El crecimiento de la economía

Para cerrar su columna, Majul sepultó el clima triunfalista del pasado reciente y reclamó prudencia a los funcionarios. "Estaría parado en otro lugar, que es un lugar distinto al de la sobreexpectativa, como cuando decían que la economía va a crecer como ya sabemos que decía que iba a crecer", remató.