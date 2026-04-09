El proyecto VMOS avanza con infraestructura clave para la exportación de petróleo argentino.

VMOS avanza con obras estratégicas para la exportación de petróleo

El proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) continúa avanzando en sus principales frentes de obra en Río Negro, con desarrollos clave en la Terminal Punta Colorada y la Estación Cabecera Allen.

Estas infraestructuras forman parte de un esquema estratégico orientado a ampliar la capacidad de exportación de petróleo argentino, en línea con el crecimiento sostenido de Vaca Muerta.

Según se informó, los avances recientes consolidan al proyecto como uno de los pilares para el desarrollo energético del país.

Punta Colorada: avance en tanques de gran escala

En Punta Colorada se completó el montaje del techo del primer tanque de almacenamiento, una estructura central dentro del proyecto VMOS.

Cada tanque cuenta con dimensiones de gran escala:

capacidad de 120.000 m³

82 metros de diámetro

35 metros de altura

La construcción de estas unidades implica un alto nivel de complejidad técnica, con el uso de aproximadamente 1.500 toneladas de acero y más de un millón de pulgadas de soldadura.

El techo, fabricado en aluminio, tiene un peso de 57 toneladas y su montaje requirió la participación de decenas de trabajadores especializados.

Los tanques de almacenamiento en Punta Colorada forman parte de la infraestructura clave para exportación de crudo.

Allen: tecnología e innovación en infraestructura energética

En la Estación Cabecera Allen se concretó otro de los hitos más importantes del proyecto: la instalación de un domo geodésico de aluminio en uno de los tanques.

Este sistema fue diseñado bajo la norma API 650 y permite:

mejorar la durabilidad de la estructura

reducir el impacto ambiental

optimizar los estándares operativos

La maniobra de izaje implicó el uso de una grúa de 600 toneladas, junto con la coordinación de más de 75 especialistas en una operación de alta precisión.

Instalación del domo geodésico en la estación Allen, una de las maniobras más complejas del proyecto.

Un proyecto clave para el desarrollo de Vaca Muerta

Con obras que avanzan en simultáneo en distintos puntos de la región, VMOS se posiciona como una infraestructura estratégica para el desarrollo energético argentino.

El proyecto combina escala, innovación tecnológica y eficiencia operativa, con el objetivo de fortalecer la capacidad exportadora del país y consolidar su rol en el mercado energético global.

Este tipo de desarrollos resulta clave para acompañar el crecimiento de Vaca Muerta y garantizar la infraestructura necesaria para sostener su expansión en los próximos años.