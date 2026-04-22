Aumenta la Asignación por Embarazo (AUE) de ANSES en mayo 2026: de cuánto es

ANSES: cuánto se cobra de AUH

La ANSES confirmó un nuevo aumento para la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE), que regirá desde mayo de 2026. La prestación se actualizará en línea con la fórmula de movilidad vigente, que toma como referencia la inflación medida por el INDEC.

Con este ajuste, el beneficio destinado a personas gestantes volverá a incrementarse y también arrastrará mejoras en otros complementos compatibles, como la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche.

Aumento de ayuda para embarazadas

ANSES: de cuánto es la Asignación por Embarazo en mayo 2026

Con la suba del 3,38%, la Asignación por Embarazo pasará a tener un valor bruto de $141.286 mensuales. Sin embargo, como ocurre con otras prestaciones del sistema, ANSES deposita todos los meses el 80% del monto y retiene el 20% restante hasta que se acrediten los controles médicos obligatorios y el seguimiento correspondiente del embarazo.

De esta manera, el pago mensual efectivo será de:

Monto total AUE: $141.286

$141.286 Pago directo mensual (80%): $113.028

$113.028 Monto retenido (20%): $28.257

Ese dinero retenido se liquida una vez cumplidos los requisitos establecidos por el organismo.

ANSES: cuánto aumenta el complemento de leche

Cuánto se cobra en Zona 1

Las beneficiarias que residen en regiones alcanzadas por la denominada Zona 1 perciben montos diferenciales más altos.

En esos casos, la prestación quedará en:

Monto total: $183.672

$183.672 Pago mensual (80%): $146.937

Estos valores alcanzan a zonas geográficas donde el sistema previsional contempla adicionales por costo de vida y condiciones regionales.

Qué extras se pueden sumar

Además del monto principal, la Asignación por Embarazo puede complementarse con otros beneficios que incrementan el ingreso mensual.

Complemento Leche: continuará vigente en mayo y se actualizará a: $53.290. Se trata de una asistencia destinada a reforzar la alimentación durante el embarazo y los primeros meses de vida.

Se trata de una asistencia destinada a reforzar la alimentación durante el embarazo y los primeros meses de vida. Tarjeta Alimentar: también seguirá disponible para quienes cumplan con los requisitos correspondientes: $52.250. Este beneficio apunta a garantizar el acceso a productos de la canasta básica alimentaria.

Cuánto puede cobrarse en total

Al sumar la Asignación por Embarazo con los complementos vigentes, una beneficiaria podría alcanzar ingresos mensuales de hasta: $218.568. Ese cálculo no incluye el 20% retenido, que se cobra más adelante cuando se presenta la documentación exigida.

El incremento de mayo responde al índice de inflación de marzo informado por el INDEC. Desde la modificación del esquema de movilidad, ANSES ajusta mensualmente asignaciones y haberes tomando ese indicador como referencia. De esa manera, la AUE se mantiene atada a la evolución de precios, al igual que jubilaciones, AUH y otras prestaciones sociales.