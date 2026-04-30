Jefe del Ejército de Ucrania reorganiza las rotaciones de tropas tras críticas

El presidente de Ucrania, Zelenski, asiste a una reunión con los comandantes militares de alto rango recién nombrados en Kiev.

El máximo mando militar de Ucrania ordenó el jueves un límite de servicio obligatorio ‌de dos meses ‌para las tropas de primera línea que prestan servicio en posiciones avanzadas, una semana después de que unas fotos de soldados demacrados en servicio activo desataran una indignación generalizada en todo el país.

El decreto de Oleksandr Syrskyi tiene como objetivo abordar un ​reto clave para ⁠el ejército de Kiev, que cuenta con menos ‌efectivos, en el quinto año de la ⁠guerra con Rusia, y se ⁠produce en medio de informes frecuentes y a menudo desgarradores sobre soldados ucranianos que prestan servicio durante ⁠meses bajo fuego enemigo.

En un comunicado, Syrskyi afirmó ​que el predominio de los drones ‌a lo largo de la ‌extensa línea del frente, de 1.200 kilómetros, ha ⁠complicado la logística del campo de batalla y ha "transformado de manera significativa" el concepto de las operaciones de combate.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Los comandantes deben garantizar que se ​den las ‌condiciones para que el personal de servicio permanezca en sus puestos hasta dos meses, seguidos de una rotación obligatoria, que debe tener lugar en el plazo de un mes", ⁠afirmó.

"La rotación oportuna no es solo una cuestión de organización del servicio, sino una cuestión de preservar la vida de nuestros soldados y la estabilidad de la defensa", agregó.

La orden de Syrskyi se produce después de que familiares de las tropas de la 14.ª Brigada ‌Mecanizada Independiente publicaran imágenes de sus seres queridos demacrados, alegando que llevaban meses abandonados en el frente sin un suministro constante de comida ni agua. En algunos casos, los soldados habían recurrido a beber agua de ‌lluvia, afirmaron.

El Estado Mayor de Ucrania declaró el viernes que había destituido a los comandantes de la brigada y ‌del cuerpo ⁠de ejército por este caso.

En su comunicado, Syrskyi señaló que su decreto incluye evaluaciones ​médicas obligatorias y el suministro oportuno de alimentos y municiones para las tropas de primera línea.

(Reporte adicional de Anna Pruchnicka; editado en español por Carlos Serrano)